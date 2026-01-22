CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Платформа доверенных сервисов «Росатома» получила крупное обновление

ITFB Group и «Гринатом» завершили важный этап развития платформы доверенных сервисов (ПДС) атомной отрасли. Платформа приведена в соответствие актуальным требованиям законодательства и вышла на новый уровень зрелости как отраслевой цифровой сервис. Благодаря доработкам автоматизирован полный цикл работы с доверенностями — ручные операции в подтверждении полномочий больше не нужны.

Ключевые доработки включают: полную поддержку машиночитаемых доверенностей (МЧД) по стандартам ФНС, Минцифры и СФР, включая передоверие и отзыв; интеграцию с сервисом «Госключ», которая позволила реализовать новые сценарии, например, подписание актов входного контроля в системах качества; архитектурный рефакторинг для горизонтального масштабирования и повышения отказоустойчивости при непрерывной эксплуатации.

Сегодня платформой пользуются более 284 тыс. человек из 500+ организаций. ПДС интегрирована с 23 корпоративными системами, включая кадровые сервисы, Единую отраслевую систему электронного документооборота, закупочные решения и системы управления качеством. Через ПДС выдано свыше 13 тыс. УКЭП и оформлено более 15 тыс. МЧД. Запуск сервиса «Госключ» открыл новые сценарии использования ПДС и стал важным шагом к полному отказу от бумажных документов в критически значимых процессах. Архитектурные изменения обеспечили запас производительности и возможность дальнейшего масштабирования без перестройки платформы.

«ПДС сегодня — это не просто сервис электронных подписей, а единая доверенная среда, на которой строятся юридически значимые цифровые процессы отрасли. Реализованные доработки позволили нам уверенно отвечать на требования регуляторов и одновременно развивать новые цифровые сценарии», — отметил Александр Коняшкин, начальник управления доверенных ИТ-сервисов «Гринатом».

«Развитие платформы доверенных сервисов потребовало глубокой экспертизы не только в разработке корпоративных ИТ-систем, но и в криптографии, нормативном регулировании и жизненном цикле юридически значимых электронных документов. Мы работали на стыке требований регуляторов, отраслевых процессов и высоконагруженной архитектуры. Задача заключалась в том, чтобы изменения в нормативной базе — МЧД, «Госключ», отзыв УКЭП — становились для бизнеса атомной отрасли не точкой риска, а прозрачным и управляемым процессом», — сказал Роман Волков, генеральный директор ITFB Group.

Развитие ПДС продолжается, платформа остается ключевым элементом цифровой инфраструктуры и технологической независимости атомной отрасли.

