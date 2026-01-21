Генеративный ИИ внедрен в процесс проверки качества медицинской документации

Компания «К-Скай», разработчик платформы Webiomed, резидент «Сколково», разработала сервис, предназначенный для автоматической проверки, оценки качества и помощи в корректировке медицинских документов на основе генеративного искусственного интеллекта. Решение позволяет проверить документ и сгенерировать подробный отчет в течение 5-15 сек. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Новый сервис проверки качества заполнения медицинских документов основан на внушительном опыте компании «К-Скай» применения технологий ИИ в здравоохранении. Использование гибридного подхода на основе классического NLP и современных больших языковых моделей (LLM) обусловлено растущей потребностью медицинских учреждений в формировании и создании огромного количества отчётной документации: от подробных протоколов врачебных осмотров до заключений по результатам обследований. От точности и полноты их составления зависит не только эффективность лечения пациентов, но и юридическая защищенность клиник, а также их финансовое благополучие.

«Применение генеративного ИИ в медицине – новое перспективное направление в цифровизации отечественного здравоохранения, многие участники рынка пытаются использовать большие языковые модели (LLM) в своих решениях. Новый сервис на базе генеративного ИИ в составе платформы нашего резидента Webiomed нацелен на то, чтобы сделать работу с медицинской документацией эффективной, стандартизированной и безошибочной. Он позволит сократить количество ошибок в диагностике заболеваний, допущенных из-за неправильной интерпретации медицинских записей, улучшить эффективность лечения», – сказала Юлия Щеглова, директор направления «Медицинские и ассистивные технологии» Фонда «Сколково».

Разработанный сервис помогает врачам автоматизировать проверку качества медицинского документа до его подписания и сохранения в базе данных электронных медицинских карт. Решение не только анализирует медицинские документы на ошибки заполнения, логичность, непротиворечивость данных и нерегламентированных сокращений, но позволяет осуществлять внутренний контроль качества ведения документов, производить подготовку к внешним проверкам и аудитам.

В сервисе доступен как режим предпроверки, выявляющий типовые ошибки заполнения в течение одной секунды, так и режим полной проверки с использованием LLM, который проверяет документ и генерирует подробный отчет в течение 5-15 сек.

Подключение к сервису возможно как через API для встраивания в медицинские информационные системы, так и через веб-интерфейс для разовых проверок.

«В фокусе внимания на сегодня находятся возможности, предоставляемые генеративным искусственным интеллектом, в особенности – большими языковыми моделями (LLM). Мы активно исследуем потенциал технологии и внедряем в свои продукты. Благодаря высокоточному анализу, который проводит новый сервис, наши клиенты получают возможность быстро и точно понять качество и уровень заполнения документов», — сказала Елена Макарова, руководитель ИИ-подразделения компании «К-Скай».