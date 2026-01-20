CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Намус Девелопмент» автоматизировала продажи и бронирование лотов с помощью amoCRM и Profitbase

Компания «Намус Девелопмент» автоматизировала продажи и бронирование лотов с помощью amoCRM и Profitbase. Для реализации проекта застройщик привлёк интегратора Amopoint, партнёра Profitbase. Уже в первые две недели после запуска системы конверсия из заявки в бронь достигла 4,2%. Об этом CNews сообщил представитель Profitbase.

Девелопер запускал первый проект в период активного роста: отдел продаж формировался, а бизнес-процессы проходили стадию становления. Запрос был не просто на внедрение CRM, а на понятный и управляемый процесс — от первого обращения клиента до бронирования квартиры. Решения amoCRM и Profitbase объединили клиента, сделку и выбранную квартиру в одном процессе, исключив ручные операции.

Выстроенная система задала понятную логику работы отдела продаж: от первого обращения до бронирования и сделки. Все коммуникации, данные по лотам и аналитика теперь собраны в одном месте, без разрозненных инструментов и ручных сценариев.

Это напрямую отразилось на операционных показателях. Среднее время обработки заявок сократилось до 30 минут, а около 80% задач закрываются в день постановки за счёт встроенных правил, дедлайнов и контроля выполнения.

Уже в первые 14 дней работы системы конверсия из заявки в бронь составила 4,2%. В первый месяц конверсия по цепочке «заявка → бронь → договор → сделка» достигла 1,7%. Маркетинг оценивается по фактическим сделкам и бронированиям, а не по количеству лидов.

Связка amoCRM и Profitbase позволила «Намус Девелопмент» выстроить управляемые продажи, готовые к росту объёмов, и дала руководству прозрачную картину работы отдела продаж.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Итоги подведены, приоритеты расставлены: Координационный центр развития ТИМ о планах на будущее

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще