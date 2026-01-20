CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Мобильные приложения Directum Jazz и Directum Solo получили дополнительный инструмент для защиты персональных данных

Мобильные приложения Directum Jazz и Directum Solo получили дополнительный инструмент для защиты персональных данных. Теперь в них доступна аутентификация через портал «Госуслуги».

Новый способ авторизации минимизирует риски несанкционированного доступа к информации. Злоумышленники не смогут воспользоваться возможностями системы, даже если узнают данные для входа в приложение. Такой способ защиты особенно актуален для сотрудников госорганов и компаний, работающих с госкорпорациями.

Для авторизации в Directum Jazz и Directum Solo через портал достаточно ввести логин и пароль от «Госуслуг». Чтобы активировать новинку, администратору системы нужно настроить сервис Nomad и прикладные настройки. Дополнительная аутентификация не исключает привычный способ авторизации через логин и пароль самих приложений.

Новинка стала ответом вендора на пожелания пользователей продуктов Directum. Напомним, ранее возможность авторизации с помощью портала «Госуслуги» была реализована в веб-версии. Клиенты оценили пользу нововведения и заинтересовались этой функцией в мобильном приложении.

