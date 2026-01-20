Автоматизация инфраструктуры стала удобнее: клиентам Astra Automation доступна Ansible-коллекция для управления VMmanager

«Группа Астра» сообщает о новой интеграции платформы Astra Automation. В ее составе появилась новая Ansible-коллекция для платформы управления серверной виртуализацией VMmanager. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Astra Automation — единый центр автоматизации управления всей ИТ-инфраструктурой. Позволяет оптимизировать время высококвалифицированных инженеров, а также затраты на содержание ИТ-инфраструктуры.

VMmanager — это масштабируемая российская платформа от вендора ISPsystem (входит в «Группу Астра») для создания отказоустойчивой среды виртуализации. Решение позволяет управлять как аппаратной, так и контейнерной инфраструктурой, обеспечивая ее полную изоляцию и независимость от физического оборудования.

Новая Ansible-коллекция дает возможность администраторам автоматизировать ключевые рутинные операции по установке и управлению действиями в VMmanager. Теперь можно централизованно и предсказуемо управлять жизненным циклом виртуальных машин (KVM/QEMU), настройками сети, сетевыми ресурсами, пользователями и их правами доступа. Это устраняет необходимость в ручном конфигурировании и поддержке отдельных скриптов, переводя инфраструктуру на качественно новый уровень.

Автоматизация типовых задач, таких как массовое развертывание или изменение конфигураций, позволяет сократить операционные затраты и минимизировать риски человеческой ошибки. Благодаря декларативному подходу и эталонным конфигурациям, любое изменение в инфраструктуре становится быстрым, контролируемым и повторяемым процессом, что ускоряет вывод новых сервисов, повышает отказоустойчивость и позволяет ИТ-командам сосредоточиться на задачах развития, а не на рутинном администрировании.

Новая функциональность уже доступна всем пользователям Astra Automation.

«Стратегия «Группы Астра» заключается в построении целостной и глубоко интегрированной экосистемы инфраструктурного ПО. Сегодня, с выходом готовой Ansible-коллекции для VMmanager, мы делаем еще один шаг к этой цели, предлагая заказчикам не просто набор продуктов, а единую логику управления. Теперь они могут управлять виртуальными машинами и оркестрировать процессы в рамках единой платформы, используя знакомые и промышленные стандарты», — сказал Кирилл Добрынин, директор департамента автоматизации «Группы Астра».