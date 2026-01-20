CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

Автоматизация инфраструктуры стала удобнее: клиентам Astra Automation доступна Ansible-коллекция для управления VMmanager

«Группа Астра» сообщает о новой интеграции платформы Astra Automation. В ее составе появилась новая Ansible-коллекция для платформы управления серверной виртуализацией VMmanager. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Astra Automation — единый центр автоматизации управления всей ИТ-инфраструктурой. Позволяет оптимизировать время высококвалифицированных инженеров, а также затраты на содержание ИТ-инфраструктуры.

VMmanager — это масштабируемая российская платформа от вендора ISPsystem (входит в «Группу Астра») для создания отказоустойчивой среды виртуализации. Решение позволяет управлять как аппаратной, так и контейнерной инфраструктурой, обеспечивая ее полную изоляцию и независимость от физического оборудования.

Новая Ansible-коллекция дает возможность администраторам автоматизировать ключевые рутинные операции по установке и управлению действиями в VMmanager. Теперь можно централизованно и предсказуемо управлять жизненным циклом виртуальных машин (KVM/QEMU), настройками сети, сетевыми ресурсами, пользователями и их правами доступа. Это устраняет необходимость в ручном конфигурировании и поддержке отдельных скриптов, переводя инфраструктуру на качественно новый уровень.

Автоматизация типовых задач, таких как массовое развертывание или изменение конфигураций, позволяет сократить операционные затраты и минимизировать риски человеческой ошибки. Благодаря декларативному подходу и эталонным конфигурациям, любое изменение в инфраструктуре становится быстрым, контролируемым и повторяемым процессом, что ускоряет вывод новых сервисов, повышает отказоустойчивость и позволяет ИТ-командам сосредоточиться на задачах развития, а не на рутинном администрировании.

Новая функциональность уже доступна всем пользователям Astra Automation.

«Стратегия «Группы Астра» заключается в построении целостной и глубоко интегрированной экосистемы инфраструктурного ПО. Сегодня, с выходом готовой Ansible-коллекции для VMmanager, мы делаем еще один шаг к этой цели, предлагая заказчикам не просто набор продуктов, а единую логику управления. Теперь они могут управлять виртуальными машинами и оркестрировать процессы в рамках единой платформы, используя знакомые и промышленные стандарты», — сказал Кирилл Добрынин, директор департамента автоматизации «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще