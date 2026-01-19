Российский ритейлер ускорил складскую приемку в 3 раза и сократил трудозатраты на 73% с помощью RFID

Компания Gulliver Group автоматизировала приемку и обработку товаров на центральном складе «Бережки» в Подольске с помощью RFID-технологии и решений от компании «РСТ-Инвент». В результате время приемки сократилось почти в три раза, а трудозатраты персонала — на 73%. Партия из 600 коробок, которая ранее обрабатывалась до трех рабочих дней, теперь принимается в течение одной смены — около 10 ч. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент».

Проект был реализован на фоне увеличения объемов поставок и роста доли товаров, подлежащих обязательной маркировке «Честный знак», что стало одной из ключевых задач для логистики fashion-ритейла в 2025 г.

Складская приемка товара

На складе были внедрены три кастомизированных RFID-туннеля RST-NFT, разработанных с учетом параметров коробок и фактических условий работы распределительного центра.

Ранее приемка товара выполнялась вручную с поштучным сканированием Data Matrix-кодов. Партия из 600 коробок обрабатывалась до трех рабочих дней с участием до 15 сотрудников, что сопровождалось ошибками учета, повторными пересчетами и ограниченной пропускной способностью склада.

Сейчас приемка той же партии выполняется тремя-четырьмя специалистами в течение одной смены — около 10 ч. Время обработки сократилось почти в три раза, трудозатраты уменьшились на 73%, а количество ошибок приемки снизилось на 90%.

Сборка заказов в зоне комплектации

В рамках проекта на рабочих местах операторов были установлены 15 настольных RFID-считывателей RST Bookos. Оборудование обеспечивает одновременную идентификацию нескольких товаров стопкой до 30 см.

До внедрения сборка заказов выполнялась с ручной проверкой каждой позиции. Сотрудникам требовалось поочередно сверять товары с составом заказа, что замедляло процесс комплектации и увеличивало риск ошибок при подборе изделий.

В настоящий момент товары идентифицируются автоматически без поштучной проверки. На мониторе рабочего компьютера сотрудник видит соответствие товаров составу заказа, что увеличивает скорость комплектации в два раза и исключает ошибки при сборке заказов.

Инвентаризация

Для ускорения и автоматизации процесса инвентаризации на складе были внедрены мобильные терминалы сбора данных (ТСД).

Инвентаризация проводилась вручную, с поштучной проверкой товаров и извлечением их из коробок, что занимало много времени, требовало высокой вовлеченности персонала и приводило к ошибкам учета.

Теперь терминалы сбора данных позволяют сканировать RFID-метки товаров без необходимости извлечения их из коробок, автоматически фиксируя данные в системе учета. Это существенно сократило время пересчета, снизило трудозатраты и минимизировало ошибки, связанные с человеческим фактором.

Интеграция ПО для управления RFID-оборудованием с «1С WMS» и ERP

Программное обеспечение RST-Invent бесшовно интегрировано с «1С WMS» и ERP. Тесное взаимодействие и высокая вовлеченность проектных команд заказчика и интегратора обеспечили ускоренную проработку архитектуры решения, бизнес-сценариев и точек обмена данными. Это позволило в сжатые сроки настроить двустороннюю интеграцию без остановки и изменения действующих операционных процессов.

«Для нас было принципиально важно не просто внедрить RFID-оборудование, а встроить его в существующий контур складских ИТ-систем без изменения базовой логики "1С WMS"», — сказал бизнес-аналитик проектного офиса Gulliver Group Андрей Дудин. — «Команда "РСТ-Инвент" досконально разобралась в нашей архитектуре, предложила технически выверенное решение и обеспечила корректную интеграцию».

В «РСТ-Инвент» отмечают, что в результате проекта, компания Gulliver Group получила масштабируемую RFID-инфраструктуру, готовую к дальнейшему росту товарных потоков и увеличению доли маркируемой продукции. «Автоматизация ключевых складских операций позволила компании повысить предсказуемость логистики, снизить зависимость от ручного труда и обеспечить стабильное поступление коллекций в розничную сеть без расширения штата и изменения базовых бизнес-процессов», — сказал коммерческий директор «РСТ-Инвент» Илья Мельник.

RFID-решения в ритейле обеспечивают значительную экономию: они ускоряют приемку товара, инвентаризацию и комплектацию товаров, сокращают трудозатраты. Сегодня крупнейшие fashion-игроки активно используют технологии RFID для решения самых разнообразных бизнес-задач. Среди лидеров отрасли — Zara, H&M, Uniqlo, Levi’s, Adidas, Nike, Foot Locker, а в России — Melon Fashion Group (Befree, Sela, Zarina, Love Republic, Idol), Finn Flare, Lime и другие компании.

Кроме того, RFID упрощает работу с системой «Честного знака», позволяя одновременно идентифицировать до 800 товаров со скоростью до 100 меток в секунду на расстоянии до 70 м, что повышает точность учета и передачу данных в сотни раз.