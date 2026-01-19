AppSec-платформа «Шерлок» официально поддерживает запуск в Kubernetes-кластерах под управлением «Штурвала»

Продуктовая студия Axel Pro и разработчик российского ПО «Лаборатория Числитель» подтвердили совместимость собственных продуктов — AppSec-платформы «Шерлок» и контейнерной платформы «Штурвал». Решения ускоряют внедрение DevSecOps-практик и повышают уровень безопасности при работе в контейнерных средах.

Совместимость платформ позволяет организациям централизованно управлять Kubernetes-кластерами и получать информацию о результатах анализа ПО на наличие ИБ-дефектов. «Штурвал» обеспечивает стабильную работу и масштабируемость кластеров, в то время как «Шерлок» консолидирует информацию об ИБ-дефектах в едином окне.

«Это очень важное тестирование для нас, ориентированное в первую очередь на заказчиков из отраслей с высокими требованиями к безопасности и аудиту. Потому что теперь пользователи “Штурвала” могут не сомневаться в том, что “Шерлок” устанавливается и стабильно работает в клиентских кластерах, управляемых контейнерной платформой», — отметил Антон Гаврилов, владелец продукта «Шерлок».

«Наши заказчики уделяют все больше внимания вопросам безопасности и ждут, что выбранная Kubernetes-платформа позволит им легко использовать современные AppSec-инструменты. Для нас важно, чтобы “Штурвал” был надежной и предсказуемой средой для запуска таких решений. Теперь “Шерлок” можно использовать в управляемых нами кластерах без дополнительных доработок», — сказал Александр Краснов, СТО «Штурвала».