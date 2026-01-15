«Софтлайн Решения» (ГК Softline) помогла заказчику мигрировать на nanoCAD с сохранением всех чертежных стандартов

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала комплексный проект по переходу крупного нефтегазового предприятия на российскую платформу nanoCAD. Теперь заказчик обладает полностью адаптированной под свои нужды системой проектирования, которая обеспечивает непрерывность бизнес-процессов и позволяет использовать уникальные корпоративные стандарты в новой среде, что соответствует стратегии ГК Softline по импортозамещению и развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках корпоративной политики импортозамещения заказчику нужно было перейти с зарубежного ПО для проектирования на отечественное. За годы работы в компании был создан обширный архив специализированных графических элементов и стандартов оформления документации, отсутствующих в базовых библиотеках САПР. Отказ от них означал бы переход на стандартные условные графические обозначения (УГО), что снизило бы эффективность работы проектировщиков и увеличило риск ошибок.

Компания обратилась к «Софтлайн Решениям» как к проверенному партнеру с глубокой экспертизой в области САПР. Важным преимуществом стала и возможность работать в часовом поясе заказчика, чтобы обеспечить постоянную поддержку на всех этапах проекта. Платформа nanoCAD была выбрана благодаря возможности провести глубокую настройку и кастомизацию под специфические нужды заказчика, включая миграцию уникальных библиотек.

Специалисты «Софтлайн Решений» проанализировали используемые заказчиком нестандартные графические обозначения и создали в nanoCAD персонализированную библиотеку блоков с соответствующей атрибутивной информацией. Это позволило заказчику продолжить работать в привычном режиме без потери качества и скорости.

Затем вместо того чтобы предлагать пользователям изучать обширные базовые руководства, команда проекта разработала методические рекомендации, содержащие подробные инструкции именно по тем операциям, которые необходимы для выполнения повседневных задач заказчика.

Завершающим этапом стало массовое обучение персонала. Курс был проведен пять раз подряд для разных групп, что позволило в сжатые сроки обучить весь инженерный состав. Такой формат подтвердил готовность «Софтлайн Решений» к полноценным масштабным внедрениям.

После проведения курса лекций пользователи захотели работать не только в 2D, но и в 3D, поэтому заказчик решил поменять часть лицензий с 2D на 3D.

На всех этапах велась регулярная синхронизация с «чемпионами» проекта со стороны заказчика: проводились еженедельные демонстрации наработок, согласование путей кастомизации и оперативные ответы на возникающие вопросы.

«Наше ключевое преимущество — способность не только поставить готовый продукт, но и адаптировать его под уникальные задачи клиента. В данном случае “коробочный” nanoCAD был успешно доработан и интегрирован в бизнес-процессы заказчика. Созданная в результате комфортная цифровая среда стимулировала заказчика к дальнейшему расширению использования платформы», — сказал Павел Карпов, руководитель проектов внедрения департамента САПР и ГИС ГК Softline.