CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Импортонезависимость
|

«Софтлайн Решения» (ГК Softline) помогла заказчику мигрировать на nanoCAD с сохранением всех чертежных стандартов

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала комплексный проект по переходу крупного нефтегазового предприятия на российскую платформу nanoCAD. Теперь заказчик обладает полностью адаптированной под свои нужды системой проектирования, которая обеспечивает непрерывность бизнес-процессов и позволяет использовать уникальные корпоративные стандарты в новой среде, что соответствует стратегии ГК Softline по импортозамещению и развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках корпоративной политики импортозамещения заказчику нужно было перейти с зарубежного ПО для проектирования на отечественное. За годы работы в компании был создан обширный архив специализированных графических элементов и стандартов оформления документации, отсутствующих в базовых библиотеках САПР. Отказ от них означал бы переход на стандартные условные графические обозначения (УГО), что снизило бы эффективность работы проектировщиков и увеличило риск ошибок.

Компания обратилась к «Софтлайн Решениям» как к проверенному партнеру с глубокой экспертизой в области САПР. Важным преимуществом стала и возможность работать в часовом поясе заказчика, чтобы обеспечить постоянную поддержку на всех этапах проекта. Платформа nanoCAD была выбрана благодаря возможности провести глубокую настройку и кастомизацию под специфические нужды заказчика, включая миграцию уникальных библиотек.

Специалисты «Софтлайн Решений» проанализировали используемые заказчиком нестандартные графические обозначения и создали в nanoCAD персонализированную библиотеку блоков с соответствующей атрибутивной информацией. Это позволило заказчику продолжить работать в привычном режиме без потери качества и скорости.

Затем вместо того чтобы предлагать пользователям изучать обширные базовые руководства, команда проекта разработала методические рекомендации, содержащие подробные инструкции именно по тем операциям, которые необходимы для выполнения повседневных задач заказчика.

Завершающим этапом стало массовое обучение персонала. Курс был проведен пять раз подряд для разных групп, что позволило в сжатые сроки обучить весь инженерный состав. Такой формат подтвердил готовность «Софтлайн Решений» к полноценным масштабным внедрениям.

После проведения курса лекций пользователи захотели работать не только в 2D, но и в 3D, поэтому заказчик решил поменять часть лицензий с 2D на 3D.

На всех этапах велась регулярная синхронизация с «чемпионами» проекта со стороны заказчика: проводились еженедельные демонстрации наработок, согласование путей кастомизации и оперативные ответы на возникающие вопросы.

«Наше ключевое преимущество — способность не только поставить готовый продукт, но и адаптировать его под уникальные задачи клиента. В данном случае “коробочный” nanoCAD был успешно доработан и интегрирован в бизнес-процессы заказчика. Созданная в результате комфортная цифровая среда стимулировала заказчика к дальнейшему расширению использования платформы», — сказал Павел Карпов, руководитель проектов внедрения департамента САПР и ГИС ГК Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Курьеров, которым часто платят больше, чем программистам, вовсю заменяют на бездушных роботов «Яндекса» – они в разы дешевле

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще