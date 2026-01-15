CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подтверждена совместимость Valo Cloud и zVirt Max

Российские разработчики «Интеллектуальный резерв» и Orion soft обеспечили совместимость своих продуктов — облачного сервиса обмена и синхронизации корпоративных файлов Valo Cloud и сертифицированной ФСТЭК редакции системы виртуализации zVirt Max.

Valo Cloud как платформа класса EFSS (Enterprise File Sync and Share) предназначена для облегчения работы с файлами в крупных компаниях. Совместное использование такого ПО со стабильной, защищенной и простой в управлении виртуализацией обеспечивает заказчикам гибкий и надежный доступ к данным.

Работа в связке с системой zVirt обеспечивает EFSS-платформе отказоустойчивое и высокопроизводительное функционирование и легкое масштабирование в условиях высоких нагрузок. Функциональность по аварийному восстановлению, катастрофоустойчивости и высокой доступности, встроенная в виртуализацию, также обеспечивает бесперебойную работу сервиса, высокую защищенность и непрерывность предоставления данных.

Редакция zVirt Max также учитывает требования ФСТЭК к виртуализации по 4 уровню доверия, что позволяет использовать ее на предприятиях с КИИ. Повышенный уровень общей защищенности инфраструктуры снижает риски и в работе с сервисами для управления корпоративными данными.

«Совместимость нашего решения с платформой zVirt позволяет объединить безопасность виртуализации с гибкостью EFSS. Компании получают возможность упростить цифровую трансформацию. Работа с файлами становится возможной где угодно, на любом устройстве, не выходя из защищенной виртуальной среды», — сказал Олег Педь, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Valo Cloud.

«На предприятиях с КИИ, где чаще всего используется сертифицированная редакция zVirt Max, безопасность как инфраструктуры в целом, так и корпоративных файлов — безусловный приоритет. Инструменты для обеспечения безопасности, встроенные в систему виртуализации и в платформу для работы с корпоративной информацией, вместе позволят значительно снизить кибер-риски, связанные со потенциальными сбоями в работе систем или попытками хакерских атак», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

