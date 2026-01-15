CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Алроса» завершила переход на отечественную платформу «Pix Процессы»

«Алроса», российская алмазодобывающая компания, завершила переход на отечественную платформу «Pix Процессы» для моделирования и управления бизнес-процессами. Проект стал частью стратегии импортозамещения и цифрового развития компании и позволил создать единое процессное пространство для всех подразделений. Об этом CNews сообщил представитель Pix Robotics.

Ранее в «Алроса» более пяти лет использовалась зарубежная система IndustryPrint Process Modeler. Отсутствие единого реестра процессов и необходимость работы с разрозненными схемами, созданными разными командами, ограничивали масштабирование и усложняли управление текущими и будущими проектами. Компания поставила задачу перенести существующие модели, выстроить централизованный подход к описанию процессов и внедрить российское решение в сжатые сроки.

В качестве платформы был выбран модуль платформы «Pix Процессы» — «Процессная студия». Это российская разработка, обеспечивающая единый контур для моделирования, гибкое управление правами доступа и возможность доработки функциональности под требования заказчика. Проект реализовывался при участии партнёра «Первый Бит Спортивная» и вендорском контроле компании Pix Robotics. Внедрение проходило в два этапа: сначала был создан продуктивный контур для сотрудников «Алроса» с переносом иерархии процессов, затем — отдельный DEV-контур для внешних подрядчиков.

«В результате в компании сформирован единый реестр бизнес-процессов, доступный для всех заинтересованных подразделений. В системе описано порядка 300 процессов в девяти ключевых направлениях — от управленческой отчётности и финансового контроля до управления производственными активами, закупками, логистикой, обучением персонала и НСИ. Процессы представлены в разрезе AS IS и TO BE, что позволяет использовать платформу как инструмент анализа и проектирования изменений», — сказал генеральный директор «Алроса ИТ» Антон Новолодский.

«Внедрение «Pix Процессы» стало для «Алроса» основой дальнейшего развития процессного подхода и усиления сотрудничества с «Первый Бит Спортивная» и Pix Robotics. Компания уже инициировала расширение взаимодействия, рассматривая платформу как ключевой элемент управления эффективностью в крупных трансформационных проектах», — сказал руководитель отдела развития проектов «Первый Бит Спортивная» Самир Ильясов.

«Проект с «Алроса» — важный шаг не только для Pix Robotics, но и для всей отрасли: он наглядно показывает, что российские платформы готовы закрывать задачи управления процессами в крупнейших промышленных компаниях. Экосистема Pix — от «Pix Процессы» до Pix RPA и Pix BI — позволяет выстраивать сквозную цифровую модель: от описания и оптимизации процессов до автоматизации и аналитики. Для нас особенно ценно, что такие проекты становятся основой долгосрочной цифровой трансформации бизнеса», — сказал генеральный директор Pix Robotics Сергей Белостоцкий.

