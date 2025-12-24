CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Умный сервис упростит процесс аренды муниципального имущества в Подмосковье

На регпортале оптимизировали услугу по предоставлению муниципального имущества в аренду без торгов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь в электронную форму внедрили новый умный сервис, который автоматически, до подачи заявления, проверит наличие заключенного договора на имущество, активных сделок и прав третьих лиц. Для этого пользователю нужно будет просто ввести кадастровый номер объекта. Система мгновенно покажет заявителю основания для отказа, если они будут обнаружены. Внедрение такого сервиса поможет минимизировать риски при оформлении имущественных сделок», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление муниципального имущества в аренду без торгов» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Государственное и муниципальное имущество». Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели Подмосковья могут арендовать имущество для осуществления уставной, благотворительной деятельности или решения социальных проблем, оказания юридической помощи населению, работы нотариальной палаты или медицинского учреждения.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА выбрать интересующее муниципальное образование, цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя. Результат поступит в личный кабинет в течение 11 рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Под Москвой открывается производство фотонных интегральных схем и устройств на их основе

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Власти хотят наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще