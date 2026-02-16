«Байкал Электроникс» за год поставит в Россию миллион своих новых чипов

«Байкал Электроникс» поставит на отечественный рынок 1 млн своих новых микроконтроллеров Baikal-U в 2026 г. Такой продукции критически не хватает внутри страны после ухода таких иностранных игроков как STMicroelectronics и Microchip.

Миллион Baikal-U

Как стало известно CNews, разработчик российских процессоров «Байкал Электроникс» планирует поставить 1 млн новых микроконтроллеров Baikal-U (BE-U1000) в 2026 г. Об этом редакции рассказал глава компании Андрей Евдокимов.

Baikal-U могут применяться на объектах КИИ в составе комплексов АСУ ТП, датчиков безопасности, приборов учета, устройств ввода-вывода и интернета вещей (IoT), а также в системах управления БПЛА.

Розничная цена микроконтроллера составляет 950 руб. за штуку без НДС.

По словам Евдокимова, заказы на микроконтроллер уже есть в сегменте АСУ ТП, промышленной автоматики и телекома.

Чем известен BE-U1000

Летом 2023 г. стало известно о планах «Байкал Электроникс» выпускать микроконтроллеры, которые являются перспективным сегментом рынка из-за роста спроса со стороны предприятий военно-промышленного комплекса, а также производителей беспилотников, устройств интернета вещей и др.

Baikal-U — трехъядерный 32-битный микроконтроллер общего назначения. Baikal-U использует отечественные ядра от компании CloudBEAR, построенные на открытой архитектуре RISC-V. Это «обеспечивает технологический суверенитет и позволяет не зависеть от иностранных разработок и ограничений, связанных с лицензионными соглашениями», пояснили разработчики.

Микроконтроллер имеет в основе три ядра (2×CloudBEAR BR-350 32bit, 200Мгц; и 1×CloudBEAR BM-310 32bit, 100Мгц ), два DMA контроллера, 48 линий GPIO, три восьмиканальных 12-разрядных АЦП с поддержкой дифференциальных входов и функции измерения температуры, встроенный MicroPython. Память: 192 КБ SRAM (в т.ч. 160 КБ TCM), 256 КБ eFLASH, 16 МБ FLASH (в XIP режиме).

Микроконтроллер присутствует в реестре Минпромторга. И выступает аналогом широко распространенной линейки микроконтроллеров STM32F4хх – F7хх, обладая схожими техническими характеристиками.

Где именно он производится не известно. До 2022 г. процессоры «Байкал» выпускались на заводах тайваньской TSMC, которая в марте 2022 г. присоединился к западным антироссийским санкциям и отказалась производить чипы для России.

Рынок микроконтроллеров в России

Накануне была новость о том, что «Элемент» намерена выпустить как минимум 200 тыс. процессоров для беспилотников в течение 2026 г. Они должны заменить собой европейские STM32, которые сейчас используются в большинстве российских дронов.

По данным собеседника CNews среди производителей микроэлектроники, Baikal-U «лучше российских аналогов по соотношению цена/производительность». «Если брать существующие аналоги от «Элемента», то «Амур» — низкопроизводительный микроконтроллер для начального уровня, 015 от НИИЭТ — средний уровень производительности, микроконтроллер Baikal-U — высокопроизводительный для индустриального сегмента».

«Заявленный объем производства в 1 миллион микроконтроллеров Baikal-U на 2026 год выглядит вполне соответствующим реальным потребностям российского рынка, который остро нуждается в доступных и современных компонентах для импортозамещения, — рассказала CNews Анна Васильева, руководитель проектов компании Strategy Partners. — Потребность в таких чипах сегодня колоссальна, особенно в секторах жилищно-коммунального хозяйства (системы учета воды и тепла), промышленной автоматизации, транспорте и различных датчиках для интернета вещей».

По словам Васильевой, раньше эти ниши почти полностью закрывались продукцией STMicroelectronics, Microchip и других зарубежных вендоров, уход которых создал огромный вакуум.

«Что касается цены в 950 рублей за штуку, то для современного 32-битного микроконтроллера с периферией, ориентированного на промышленные и коммерческие применения, это конкурентный уровень, — говорит Анна Васильева. — В текущих экономических реалиях и с учетом логистических сложностей при ввозе импортных аналогов, эта цена позволяет Baikal-U занять нишу массовых и доступных решений, делая их привлекательными для крупных производителей оборудования, которым важна как себестоимость конечного изделия, так и его легитимность на российском рынке».

При этом в России с 2024 г. было выпущено более 3 млн микросхем, в основе которой лежит RISC-V. Писал «Коммерсант» со ссылкой на «дорожную карту», альянса RISC-V (входят «Аквариус», «Байкал Электроникс», Yadro и др.).