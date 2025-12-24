CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Системное ПО
|

«Базис» запускает 2 новых учебных курса по администрированию своих продуктов

Компания «Базис», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявила о запуске двух обучающих курсов для ИТ-специалистов: — «Администрирование Basis Digital Energy» и «Администрирование Basis Dynamix Cloud Control». Обучение проводится на базе авторизованного учебного центра при участии КУДИЦ.

Новые образовательные программы ориентированы на системных администраторов и системных архитекторов, отвечающих за внедрение, эксплуатацию и поддержку современных облачных и контейнерных платформ в корпоративной ИТ-инфраструктуре. Продолжительность обоих курсов составляет три дня (24 академических часа).

Курс «Администрирование Basis Digital Energy» посвящен работе с платформой Basis Digital Energy — DevOps-решением на базе динамической инфраструктуры, предназначенным для создания, управления и эксплуатации корпоративных Kubernetes-кластеров по модели Kubernetes-as-a-Service и организации полного цикла разработки и сопровождения приложений. В рамках курса слушатели изучают архитектуру платформы и ее взаимодействие с Basis Dynamix Enterprise, осваивают установку и базовую настройку Basis Digital Energy, создание и администрирование Kubernetes-кластеров, управление узлами, автомасштабированием, пользователями и правами доступа.

Курс «Администрирование Basis Dynamix Cloud Control» направлен на комплексную подготовку администраторов платформы Basis Dynamix Cloud Control с модулем Basis Automation Studio — от установки и настройки до эксплуатации и управления облачной инфраструктурой, включая подходы Infrastructure as Code. Отличительной особенностью курсов является глубокое техническое погружение в каждый продукт. Программы построены с акцентом на практику: в рамках лабораторных работ слушатели получают возможность работать с живым программным обеспечением, отрабатывая реальные сценарии установки, настройки и администрирования решений.

Обучение проводится исключительно сертифицированными тренерами. Все преподаватели проходят обязательную экзаменацию и сертификацию со стороны разработчика, что позволяет обеспечить единые стандарты качества обучения и соответствие программ реальным требованиям эксплуатации продуктов.

За последние полтора года по образовательным программам «Базис» подготовила более 400 специалистов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить стажировки начинающих ИТ-специалистов с направлением экспериментальной разработки

Под Москвой открывается производство фотонных интегральных схем и устройств на их основе

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Власти хотят наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще