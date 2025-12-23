CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Купер Бизнес» запустил аналитику расходов для корпоративных пользователей

«Купер Бизнес» представил новый раздел в личном кабинете. Он позволяет пользователям получить агрегированную картину расходов по ключевым категориям и определить основные статьи бюджета. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Сервис автоматически формирует список наиболее затратных категорий, а также показывает период с максимальными расходами в течение года, что упрощает анализ сезонных колебаний. Отдельно отражены примененные скидки, промокоды и бонусы лояльности, чтобы оценить их влияние на бюджет.

Аналитика доступна корпоративным клиентам сервиса, у которых совершено более пяти заказов от имени компании.

«Купер Бизнес» планирует дальнейшее развитие аналитического функционала. Пользователи могут принять участие в опросе и выбрать показатели для финансового учета, например, динамику и сравнение цен или напоминание о плановых закупках. Метрики, набравшие наибольшее количество голосов, будут приоритетными при следующих обновлениях.

