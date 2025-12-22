CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Рэйдикс» выпустила релиз управляющего ПО для СХД Raidix 5.3.1

Российский разработчик ПО компания «Рэйдикс» выпустила очередное обновление для программного продукта Raidix 5, предназначенного для создания высокопроизводительных программно-определяемых систем хранения данных (СХД).

В числе изменений в ПО Raidix 5.3.1 вендор отмечает добавление поддержки операционных систем «Ред ОС 8», zVirt 4.4, VMware ESXi 8.0; реализацию поддержки ИБП, управляемых через SNMP-карты, добавление поддержки ролей сетевых интерфейсов и другие изменения.

Подчёркивается, что обновление систем на базе ПО Raidix 5 до версии 5.3.1 возможно с версий ПО Raidix 5.2.6 и 5.3.

ПО Raidix 5 включено в реестр отечественного ПО Минцифры. Реализованные в ПО уникальные математические алгоритмы собственной разработки защищены соответствующими патентами. ПО Raidix 5 используется в составе ряда программно-аппаратных комплексов, включённых в Реестр Минпромторга России, а системы на базе ПО Raidix 5 используются государственными и бизнес-заказчиками.

