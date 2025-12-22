Группа «Эталон» — первый девелопер в России, прошедший плановую проверку ГСН в коммерческом строительстве полностью в цифровом формате

Группа «Эталон» продолжила модернизировать сферу гражданского строительства. После цифровой регистрации общего журнала работ компания первой в России прошла плановую проверку государственно – строительного надзора (ГСН) в коммерческом строительстве полностью в электронном виде, используя собственную систему «Эталон. Исполнительная документация». Об этом CNews сообщили представители группы «Эталон».

В течении проверки объекта ЖК «Счастье в Кольцово» вся официальная коммуникация между ГСН и застройщиком проходила исключительно в цифровом виде, с обменом юридически значимых XML-документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

В рамках проверки были сформированы и переданы: программа проверок — направлена ГСН застройщику; извещение о сроках завершения работ — направлено застройщиком в ГСН; решение о проведении контрольного надзорного мероприятия (КНМ) — направлено ГСН застройщику; двусторонний обмен свидетельствами и запросами по формам 231 и 233; полный комплект исполнительной документации за проверяемый период, переданный в машиночитаемом XML-формате, подписанном УКЭП, без бумажных дублей.

Подобный результат демонстрирует, что цифровой формат может полноценно применяться на практике, в строгом соответствии с требованиями надзорных органов.

Успех проверки стал возможен благодаря согласованной работе группы «Эталон» и ГСН Новосибирской области, а также цифровых систем «Акцент-Стройнадзор», интеграционной шины BuildBus и платформы «Эталон. Исполнительная документация».

Дмитрий Трусов, вице-президент по ИТ группы «Эталон»: «Кооперация государственных и коммерческих технологий показала, что отрасль способна выстраивать единый цифровой контур, в котором документы передаются быстро, прозрачно и без противоречий. Наш опыт наглядно демонстрирует, что переход к цифровому формату контроля может быть реализован на основе уже существующих отраслевых решений, без необходимости долгой и дорогостоящей разработки уникальных инструментов в каждом регионе. В условиях высокой неопределённости такие механизмы становятся фундаментом устойчивости строительной отрасли».

Алексей Зубков, директор службы развития продуктов для инвестиционно-строительных проектов группы «Эталон»: «Практика показывает, что там, где цифровой документооборот внедрён системно, подрядчикам и партнёрам работать проще и выгоднее. Снижается количество возвратов и уточнений, ускоряется закрытие работ, уменьшается операционная нагрузка. В совокупности это повышает скорость и предсказуемость производственного цикла, а также снижает издержки на его сопровождение. Совместимость технологий формирует основу для регионов, которые только начинают переход к электронному взаимодействию: наличие уже проверенной рабочей модели снижает барьеры внедрения и ускоряет распространение цифровых процессов в строительном надзоре».

Цифровая исполнительная документация делает процесс строительства прозрачным, управляемым и технологичным, что минимизирует риск возможных ошибок и переделок и обеспечивает качество контроля на каждом этапе работ.

Группа «Эталон» продолжит развитие цифрового взаимодействия с ГСН и масштабирует апробированную модель в других регионах своего присутствия. Компания также расширяет цифровые процессы авторского надзора и формирует единую систему данных, объединяющую проектирование, строительный контроль и факт выполнения работ.