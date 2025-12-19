Компания Fork‑Tech создала единую аналитическую среду для ЭТП ГПБ: итоги двухлетнего проекта

Компания‑интегратор Fork‑Tech совместно с ИТ‑командой ЭТП ГПБ внедрила BI‑платформу и построила корпоративное хранилище данных. Результат – централизованная аналитическая среда на импортонезависимых решениях.

Аналитическая система ЭТП ГПБ состояла из разрозненных устаревших компонентов. Каждая система решала локальные задачи, но не давала целостной картины для стратегических решений; требовала высоких затрат на сбор и нормализацию данных; замедляла подготовку отчетов и реакцию на рыночные изменения.

Команда реализовала комплекс мер: внедрила BI‑систему Luxms BI как единую платформу доступа к данным. Построила корпоративное хранилище на PostgreSQL и ClickHouse. Разработала автоматический конвейер загрузки данных на базе open‑source‑решений. Настроила интеграцию с существующими системами и обеспечила совместимость с российскими ОС. Пересмотрела процессы работы с данными в организации.

Полный цикл разработки и внедрения — 2 года.

Результаты: снижение рутинной нагрузки на команду; ускорение подготовки отчетов в 2 раза; сокращение финансовых издержек в 3 раза; доступ сотен сотрудников и руководства к глубокой аналитике; повышение качества прогнозов; создание фундамента для перехода к data‑driven‑культуре и внедрения предикативной аналитики, ML и LLM.

«Единое аналитическое пространство положительно сказывается сказывается на бизнес-показателях нашей компании. Сотни сотрудников бизнес-направлений и руководство получили доступ к глубокой аналитике, которая позволяет выявлять взаимосвязи, строить прогнозы и быстро реагировать на рыночные изменения», – отметил Станислав Хоменко, заместитель генерального директора по ИТ ЭТП ГПБ.

«В результате проекта в компании удалось реализовать принцип единого источника данных и превратить разрозненную информацию в мощный стратегический актив. Наше сотрудничество с командой ЭТП ГПБ выходит за рамки типовой аналитики — вместе мы сформировали новую операционную модель бизнеса, создав прочный фундамент для дальнейших инноваций», — сказала Кристина Коваленко, генеральный директор Fork‑Tech.