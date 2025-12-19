CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГК «Уралгеология» цифровизировала документооборот на платформе Elma365 CSP

ГК «Уралгеология» внедрила платформу Elma365 CSP для создания единого информационного пространства и автоматизации процессов согласования, документооборота и управления задачами.

ГК «Уралгеология» предоставляет услуги по геологическому изучению недр на твердые полезные ископаемые. Компания выполняет геологоразведочные, буровые, геофизические и геохимические работы. В штате компании 200 сотрудников, включая офисных и полевых специалистов.

Масштабирование бизнеса привело к проблемам в управлении проектами. Компания фиксировала срывы сроков работ, длительное время принятия решений, множественные ручные и бумажные операции. Отсутствие единых регламентов выполнения задач приводило к невозможности соблюдения сроков исполнения проектов.

В июле 2022 г. компания запустила тестирование Elma365 CSP. Главной задачей стало создание единого информационного пространства для всех подразделений и обеспечение сквозной прослеживаемости процессов от заявки до результата. Платформа автоматизирует согласования, документооборот и уведомления, обеспечивает контроль статуса задач и сроков, а также ведение аналитики и отчетности.

Критериями выбора Elma365 СSP стали ориентированность на клиентский интерфейс, масштабируемость, соответствие нотации BPMN, возможность быстрого создания приложений и экономическая эффективность.

Отдел информационных технологий компании обеспечивал все фазы разработки приложений: проработку схемы процесса, структуры данных, моделирование, техническую разработку, внедрение и сопровождение проектных решений. Владельцы бизнес-процессов определяли требования, согласовывали ключевые этапы и принимали результаты в рамках своих зон ответственности.

«Специфика геологоразведки требует оперативного принятия решений и четкой координации между офисными и полевыми сотрудниками. Elma365 CSP позволила нам выстроить прозрачную систему управления проектами и отказаться от бумажного документооборота. Важно, что мы смогли реализовать проект собственными силами, адаптировав платформу под наши процессы без привлечения внешних интеграторов», — отметил Алексей Нефедов, руководитель отдела информационных технологий ГК Уралгеология.

«Проект ГК «Уралгеология» демонстрирует, как отечественная low-code-платформа Elma365 CSP позволяет компаниям с ограниченными ресурсами автоматизировать процессы собственными силами. Возможность самостоятельного создания приложений и настройки бизнес-процессов без глубоких навыков программирования делает цифровую трансформацию доступной для компаний любого масштаба», — сказала Александра Лощёнова, Product Lead Elma365 CSP.

