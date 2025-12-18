CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Axenix помогла UTech сохранить контроль над данными

Консалтинговая технологическая компания Axenix реализовала проект по разработке архитектуры хранилища данных с последующим внедрением решения в компании UTech (российский производитель инженерных продуктов и поставщик комплексных решений для крупномасштабных строительных и промышленных проектов). Об этом CNews сообщили представители Axenix.

В 2024 г. перед компанией UTech возникла задача по развертыванию локализованного хранилища данных и аналитической системы, отражающей актуальные показатели по всем ключевым бизнес-процессам, включая продажи. Ранее компания использовала облачное решение зарубежного вендора. При этом критически важным аспектом являлось сохранение непрерывного доступа бизнес-пользователей к данным, необходимым для поддержания операционной деятельности.

Решение этой задачи Axenix начала с проектирования архитектуры хранилища данных и подготовки инфраструктуры под новую систему, включая разработку необходимой документации на основе собственных шаблонов Axenix. Далее команда произвела прием необходимых данных «1С:Управление холдингом» в разработанное хранилище и реализовала интеграцию с несколькими дополнительными источниками данных.

Следующим этапом стала разработка и тестирование потоков обновления данных по слоевой модели, что позволило получать изменения в режиме близком к реальному времени. В завершении проекта были разработаны витрины по плану и факту продаж с учетом исторических данных для бизнес-пользователей на новом хранилище и заложена основа для дальнейшего расширения аналитического блока.

«Мы обратились к Axenix, потому что их работа охватывает весь процесс — от планирования архитектуры новой системы до реализации под ключ и проведения обучения по сопровождению системы. Предложенные методологии Axenix по реализации аналогичных проектов для крупных компаний позволили нам максимально быстро их адаптировать под бизнес-модель компании UTech, сократить сроки проекта и снизить риски локализации. Проект не только позволил нам сохранить доступ к критически важным для нас данным, но и дал основу для дальнейшего роста», — сказал Дмитрий Кузнецов, старший менеджер по проектам отчетности UTech.

«В ходе эксплуатации мы подтвердили устойчивость построенной модели данных и ее возможность масштабирования путем добавления новых объектов данных из различных источников («», «Б24», MSSQL, Files), расширения ранее разработанных объектов. Строго регламентированная методология разработки от анализа до создания витрин от компании Axenix была принята нами, что упрощает нам процесс разработки новых объектов и делает его надежным», — сказал Михаил Киселев, финансовый аналитик/разработчик UTech.

«Надежное хранилище данных — это основа для бизнес-деятельности любой современной организации. Совместная реализация проекта ИТ-командами UTech и Axenix позволила выполнить проект всего за четыре месяца в заявленные сроки и без остановки операционной деятельности», — сказал Дмитрий Закуракин, старший менеджер по ИТ-проектам Axenix.

