CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Сетевая компания» внедряет новую систему на базе ИИ для оптимизации строительства

«Сетевая компания» разработала и внедряет новую автоматизированную систему, которая помогает с помощью искусственного интеллекта быстро находить похожие ранее построенные объекты, что значительно упрощает расчет стоимости и проектирование новых энергетических сооружений. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Разработанное программное решение использует базу данных уже построенных компанией объектов со всеми техническими характеристиками, объемами работ и коэффициентами для расчета текущей стоимости. Система полностью заменяет трудоемкий процесс ручного поиска, когда специалистам приходилось тратить много времени на изучение архивов, сравнение документов и выполнение расчетов вручную.

Новая система существенно повышает эффективность работы: время подготовки сокращается более чем в три раза, компьютер автоматически анализирует десятки параметров одновременно, обеспечивает точные расчеты без необходимости повторно пересчитывать стандартные элементы и мгновенно обрабатывает большие объемы информации вместо долгого ручного поиска.

«Благодаря автоматизированному поиску аналогов наши инженеры теперь могут сосредоточиться на адаптации готовых решений под конкретные проекты. Это особенно важно сейчас, когда количество заявок на технологическое присоединение постоянно растет», – отмечают в компании.

Сейчас система проходит опытную эксплуатацию. В будущем планируется подключить ее к BIM-системам проектирования и добавить функции прогнозирования и мониторинга изменений.

«Сетевая компания» активно развивает направление искусственного интеллекта в своей деятельности. Ранее компания уже успешно внедрила систему ИИ для улучшения клиентского сервиса, глубокого анализа потребления электроэнергии и точного прогнозирования объема потерь и прочее. На данный момент в компании работает 6 проектов с использованием искусственного интеллекта. В ближайшее время компания планирует запуск еще двух проектов, подтверждая свою приверженность цифровой трансформации и внедрению инновационных технологий для повышения эффективности работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах

Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество

США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще