Союз «Превентмед» и платформа «Здоровье.ру» подписали меморандум о партнерстве

Союз превентивной, регенеративной и трансляционной медицины (Союз «Превентмед») и российская цифровая экосистема для здоровья «Здоровье.ру» объявили о заключении меморандума о партнерстве, который фиксирует намерение сторон объединить экспертные, исследовательские и технологические возможности для построения новой модели медицины в России — профилактической, персонализированной и основанной на научно подтвержденных методах. В 2026 г. планируется инвестирование в развитие платформы для экспертов более 50 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Международного института интегративной нутрициологии.

Подписание меморандума происходит в момент, когда российский рынок превентивной медицины переживает серьезный рост. В условиях, когда система здравоохранения сталкивается с нарастающей нагрузкой, профилактическая медицина становится ключевым направлением развития отрасли. По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, ежегодно до 1,8 млн преждевременных смертей в Европе можно предотвратить благодаря мерам профилактики и контролю основных факторов риска. Эти данные подчеркивают, насколько значима работа по формированию культуры здоровья и внедрению практик, направленных на предупреждение заболеваний, а не только на их лечение.

Сегодня российский рынок wellness демонстрирует устойчивый рост: по оценкам экспертов, сегменты оздоровительных услуг, корпоративного wellness и профилактических программ расширяются, отражая растущий интерес населения и бизнеса к укреплению здоровья, активности и профилактике заболеваний в различных форматах – от санаторно-курортных программ до цифровых сервисов интегративного здоровья.

В такой ситуации формирование коалиций между профессиональными сообществами и технологическими платформами становится критически важным. Меморандум фиксирует намерение сторон сотрудничать в сфере развития научно обоснованных технологий профилактики, поддержки исследований, обмена экспертными практиками, организации образовательных программ и распространения культуры активного долголетия. Партнерство охватывает вопросы взаимодействия с отраслевыми экспертами, запуска совместных инициатив, участия в разработке подходов, способных повысить качество жизни населения, а также формирование среды доверия между профессиональным сообществом и обществом.

Эрик Бровко, CEO платформы «Здоровье.ру»: «Мы вступили в эпоху, когда профилактическая медицина перестает быть нишевым направлением и становится частью национальной стратегии здравоохранения. Для нас взаимодействие с Союзом «Превентмед» - это не формальность, а реальное объединение компетенций. Технологическая платформа сегодня может обеспечить масштаб и доступность решений, но только научное сообщество и профессиональные стандарты дают этим решениям глубину и устойчивость. Меморандум фиксирует нашу общую готовность работать над тем, чтобы здоровье в России становилось не реакцией на болезнь, а сознательным управлением качеством жизни».

Алексей Веремеев, советник директора НМИЦ ТПМ, исполнительный директор Союза «Превентмед»: «Для Союза «Превентмед» это партнерство означает шаг к формированию единого пространства превентивной медицины, где наука, клиническая практика и цифровые технологии работают в одном направлении. Мы видим большую необходимость в том, чтобы профилактика стала не абстрактной идеей, а реальной повседневной практикой для людей. Объединение с платформой “Здоровье.ру” позволит усилить экспертные подходы, продвигать культуру ответственного отношения к здоровью и создавать решения, которые помогают не ждать развития заболевания, а управлять ресурсами организма и продлевать активную жизнь».