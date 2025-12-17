CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России резко выросло число банкротств ИT-компаний

Более чем на четверть год к году выросло в 2025 г. количество ИТ-компаний, начавших процедуру банкротства. Кто-то просто дробит бизнес, но на многих сказывается охлаждение российского ИТ-рынка после бума импортозамещения в 2022–2024 гг.

Количество ИТ-банкротов выросло

В январе-ноябре 2025 г. процедуру банкротства начали 630 российских ИT-компаний, что на 28% больше, чем за такой же период 2024 г., когда их было 491, приводят «Известия» данные отчета сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Аналитики учитывали юрлица и индивидуальных предпринимателей (ИП) с кодами ОКВЭД 26 («Производство компьютеров, электронных и оптических изделий») и его подкатегориями, 62 («Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги») со всеми подкатегориями, 63 («Деятельность в области информационных технологий») с подкатегориями.

В 2022 г. в стране было зарегистрировано 37,9 тыс. таких компаний. Из них к 2025 г. продолжили работу только около 20,6 тыс., указано в отчете. При этом число новых ИT-компаний растет: в январе-ноябре 2024 г. зарегистрировано 42 тыс. организаций, за аналогичный период 2025 г. — 48,4 тыс.

kopeechka700.jpg
© toxawww / Фотобанк Фотодженика
В 2025 г. 630 российских ИT-компаний начали процедуру банкротства

Количество аккредитованных ИТ-компаний, по информации Минцифры, ежегодно увеличивается и сейчас составляет порядка 20 тыс. За 2025 г. было создано и аккредитовано более 450 организаций, а количество ликвидированных составило порядка 150.

Охлаждение рынка

Некоторые из старых бизнесов, живших на западных вендорах, закрывают юрлица и открывают новые под импортозамещение и работу с госсектором, рассказал замдиректора компании «АРБ Про» Роман Копосов: «В статистике это выглядит как рост открытий и закрытий, хотя, по сути, это перекройка рынка».

Вероятно, что часть небольших игроков дробит бизнес для минимизации фискальной нагрузки в новых условиях, добавила партнер веб-интегратора ITech Евгения Круглова.

Однако многие игроки заметили охлаждение ИT-рынка и начали говорить о нем еще в конце 2024 г., пояснил изданию источник, знакомый с ситуацией. Банки либо перестали кредитовать, либо предлагали займы по заградительным ставкам, ссылаясь на нехватку свободных средств, в результате чего бизнесу пришлось останавливать или замедлять запуск новых ИT-проектов, сказал он.

В феврале 2025 г. CNews писал, что Ассоциация разработчиков и производителей (АПРЭ) попросила ввести послабления для получателей субсидий на создание микроэлектроники. Иначе им грозит банкротство.

Причиной увеличения количества банкротств директор компании «Абсолют Страхование» Владимир Дорожкин тоже видит в охлаждением перегретой в 2022–2024 гг. экономики, когда был форсированный переход на российские решения и всплеск закупок.

Совершенствование института банкротства

Как выяснил CNews в июне 2025 г., Минпромторг работает над совершенствованием института банкротства в отношении системообразующих организаций, в том числе ИТ-компаний. Такие работы ведомство заказало в конце мая 2025 г., выделив на них 22 млн руб.

Согласно техзаданию, в случае несостоятельности системообразующих организаций эффект от признания их банкротом влияет на смежные отрасли и экономику целых регионов, в связи с чем процедуры банкротства должны учитывать данные особенности в целях сохранения компетенций, производства и привлечения новых инвесторов.

Одно из самых громких банкротств по линии ИТ — несостоятельность микроэлектронного предприятия «Ангстрем-Т» из-за задолженности перед ВЭБ.РФ в размере сотни миллионов долларов. Предприятие по решению столичного Арбитражного суда было признано банкротом в октябре 2019 г., что привело к распылению его активов из-за отсутствия механизмов сохранения технологического ядра.

Осенью 2025 г. стало известно об усугубившихся проблемах холдинга Fplus — одного из крупнейших производителей электроники в России. Сразу два банка (банк «Санкт-Петербург» и ББР) подали в Арбитражный суд города Москвы заявления о признании компании банкротом.

