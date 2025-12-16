CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Алтайский край выбрал решения «Ред Софт» для реализации проекта по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли

В Алтайском крае стартовала первая региональная инициатива по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли в рамках федеральной программы «Профессионалитет». После комплексного тестирования в качестве технологической основы выбраны решения «Ред Софт», на которых создана ИТ-инфраструктура нового образовательного кластера центра цифровизации промышленности. Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт».

В Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова открыто новое пространство для подготовки специалистов — центр цифровизации промышленности Алтайского края. Проект направлен на подготовку специалистов в сфере информационных технологий.

Создание центра стало ответом на новые требования к системе образования в условиях геополитической ситуации. Региону необходима образовательная среда, основанная на отечественных решениях для поддержания национальной безопасности и сохранения технологического суверенитета страны.

Алтайский край испытывает нехватку специалистов с цифровыми компетенциями, особенно в направлениях искусственного интеллекта, анализа больших данных, робототехники, виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей (IoT). Чтобы закрыть этот кадровый разрыв, в регионе формируется современная образовательная инфраструктура, которая объединяет университеты, колледжи и предприятия в единую цифровую среду. Обучение ориентировано на запросы промышленности и экономики региона.

Организатором выступил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. В 2024 г. началось внедрение российской операционной системы «Ред ОС», ставшей технологической основой цифрового кластера. В интеграции также задействованы продукты других российских разработчиков: «Р7», «», «Нанософт», «Гарант».

Интеграция решений «Ред Софт» прошла без сбоев и дополнительных доработок. Отечественные продукты были встроены в существующую инфраструктуру университета и колледжей. Благодаря внутренним механизмам взаимодействия (REST API) обеспечена визуализация учебных процессов в веб-интерфейсе.

После интеграции всех компонентов была сформирована единая доменная среда, к которой подключили учебные площадки университета и колледжей. Благодаря общему домену образовательные организации работают по единым правилам безопасности и обеспечена согласованная работа во всем кластере.

Впервые в Алтайском крае создана единая цифровая среда, где учебные площадки работают под управлением общего домена. Такой подход позволяет централизованно управлять инфраструктурой, контролировать рабочие места и программную среду, а также поддерживать единые правила безопасности. Это усилило устойчивость образовательной системы и упростило подготовку ИТ-кадров в регионе.

В центре цифровизации промышленности установлено 250 рабочих мест под управлением «Ред ОС». Обучение с использованием решений «Ред Софт» прошли 2,5 тыс. студентов.

Учебный процесс охватывает программы по 24 специальностям среднего профессионального образования. Подготовлено 27 учебных аудиторий, оснащенных интерактивными панелями и современным отечественным ПО совместимым с операционной системой «Ред ОС». Решения «Ред Софт» позволили сформировать единую защищенную цифровую среду, адаптированную для лабораторных, практических и лекционных занятий.

«Внедрение российских решений «Ред Софт» позволило объединить образовательные площадки региона в единую цифровую среду. Для Алтайского края это особенно важно: ежегодная потребность в ИТ-специалистах составляет около 400 вакансий, и рынок остро нуждается в подготовленных кадрах. Мы рассчитываем, что совместно с «Ред Софт» и другими российскими разработчиками сможем готовить выпускников, которые уверенно работают на отечественном ПО, могут сразу включаться в работу и заинтересованы в экономическом развитии региона», — отметил декан факультета информационных технологий АлтГТУ Александр Авдеев.

Проект рассчитан на два года и будет развиваться в сотрудничестве с работодателями региона. Планируется дальнейшее расширение центра на базе других образовательных организаций, внедрение отечественных решений в лаборатории инженерных и технических направлений, а также интеграция с промышленными предприятиями-партнерами Алтайского края.

«Благодарим АлтГТУ за доверие и совместную работу. Реализация этого проекта показала, что продукты Ред Софт доказали свою эффективность при подготовке квалифицированных ИТ-специалистов в образовательных организациях, в том числе для промышленных предприятий», — сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

