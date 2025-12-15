CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростикс» подключила к «Контур.КЭДО» 2 тыс. сотрудников по всей России

Сеть ресторанов быстрого питания «Ростикс» за год подключила к кадровому электронному документообороту 2 тыс. сотрудников из разных регионов страны. Компания отказалась от бумажных кадровых документов, ускорила оформление сотрудников и упростила работу кадровой службы.

В структуру «Ростикса» входят рестораны быстрого питания, ИТ-компания и благотворительный фонд. С ростом географии и переходом на удаленку в 2020 г. остро встала проблема работы с кадровыми документами.

Высокая текучесть кадров приводила к разрастанию потока бумажных документов. Это стало серьезной проблемой, особенно когда география компании расширилась от Москвы до Дальнего Востока, а многие сотрудники перешли на удаленную работу. Опыт работы в «Диадоке» подсказал логичное решение: организовать работу с кадровыми документами онлайн.

На внедрение сервиса «Контур.КЭДО» отвели год. Около двух месяцев ушло на сбор согласий и выпуск электронных подписей. Кадровые специалисты разъясняли всем сотрудникам преимущества и порядок работы в КЭДО. Проект связывали с заботой о работниках и корпоративными ценностями компании.

Марина Фролова, руководитель отдела по кадровому администрированию компании «Юнирест» (бренд «Ростикс»), сказала: «Государство утвердило требования к электронным подписям через «Госуслуги». Это был сигнал: пора действовать. Плюс, бизнес к этому оказался готов. «Контур.КЭДО» позволяет кадровику проверять паспортные данные с помощью «Госуслуг». Если этот механизм есть, почему бы его не использовать».

Результаты внедрения превзошли все ожидания руководства. Уже через три месяца кадровики признали эффективность сервиса «Контур.КЭДО». У них появилось свободное время для решения более важных задач, исчезли очереди из сотрудников для подписания документов.

Компания избавилась от огромных объемов бумаги и затрат на ее хранение. Сотрудники перестали тратить время на визиты в офис для подписания кадровых документов. Проект повысил авторитет кадровой службы, показал ее инновационность и производственную важность.

