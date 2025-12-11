«Софтлайн Решения» помогла UDM Lab оптимизировать работу с проектной документацией с помощью решения nanoCAD

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла проектному бюро UDM Lab перейти на российскую платформу nanoCAD. С помощью новой системы автоматизированного проектирования компания UDM Lab смогла оптимизировать ключевые этапы работы с технической документацией и повысить эффективность проектной деятельности.

Платформа nanoCAD позволяет клиенту обеспечить совместимость файлов с требованиями заказчиков и государственных экспертиз.

Компания UDM Lab (Unique Design and Modeling Laboratory) специализируется на проектировании строительных конструкций, BIM-моделировании и разработке цифровых решений для управления инженерными проектами. Следуя курсу на технологическую независимость, проектное бюро запланировало переход с Autodesk AutoCAD на отечественные аналоги. Этот шаг продиктован стремлением учитывать специфику российского рынка, использовать лучшие практики в области проектирования и предлагать клиентам актуальные инструменты. В результате UDM Lab обратилась к ГК Softline, обладающей многолетним опытом в развертывании и внедрении современных средств автоматизированного проектирования для своих клиентов. Специалисты продемонстрировали возможности nanoCAD – универсальной платформы компании «Нанософт разработка», созданной для проектирования 2D-чертежей и 3D-моделей в соответствии с российскими стандартами. Решение соответствовало всем требованиям клиента, включая требования ГОСТ и СП при оформлении документации. Кроме того, UDM Lab требовалась возможность автоматизации рутинных операций (например, создание штампов, выносок, спецификаций), а также создание своих скриптов, что также гарантировала nanoCAD.

«Рассматривая российский инструмент для проектирования, наш клиент был заинтересован в максимально быстром и комфортном переходе. Познакомившись с пробной версией nanoCAD, UDM Lab убедилась, что интерфейс платформы приближен к ранее используемому решению и интуитивно понятен, а значит – не потребуется долгое обучение сотрудников. Кроме того, новое решение должно поддерживать формат DWG для совместимости с большинством CAD-программ. Такую возможность также обеспечивала nanoCAD, поэтому клиент быстро определился с выбором в пользу этого решения и приобрел 170 лицензий nanoCAD Standart Build, включающей в себя основной функционал для проектирования, а также модули «СПДС», “3D” и «Растр». С помощью платформы клиент смог ускорить процесс создания и редактирования чертежей для объектов различной сложности, а также снизить количество ошибок в документации, связанных с ручным вводом данных», – сказал Тимур Латышев, менеджер по развитию бизнеса ГК Softline.

«В UDM Lab работают более 150 сотрудников различных профилей: архитекторы, конструкторы, инженеры, BIM-проектировщики, которые специализируются на разработке проектной документации для объектов различной сложности и функционального назначения. Поэтому подбор эффективного и современного инструмента был для нас критически важным. Хотя миграция на nanoCAD потребовала переработки наших шаблонов и блоков, переход прошел комфортно и быстро. Большинство наших клиентов также используют эту платформу в работе, поэтому для нас было важно обеспечить эффективную совместную работу с ними. Благодарим команду «Софтлайн Решений» за профессиональную техподдержку, с помощью которой мы быстро решали все возникающие при переходе вопросы, а вендора – за оперативное и прямое взаимодействие через личный кабинет. Кроме того, используя nanoCAD, мы закрываем сразу несколько задач. Платформа позволяет оптимизировать ключевые этапы работы с технической документацией и упростить взаимодействие между отделами за счет единого формата работы. С помощью команды «Софтлайн Решений» мы планируем внедрить дополнительные модули «Нанософт» для углубленной автоматизации, а также разработать собственные надстройки на платформе nanoCAD для узкоспециализированных задач», – отметил Дмитрий Карнилов, руководитель направления автоматизации проектирования UDM Lab.