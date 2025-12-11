CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Серверы OpenYard прошли тестирование с операционной системой «Альт СП»

Производитель серверного оборудования OpenYard и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» завершили тестирование защищенной ОС «Альт СП» (релиз 10) на корпоративных серверах OpenYard. Испытания подтвердили корректную работу ОС, ее безопасность и устойчивость при выполнении критически важных задач. Совместимость подтверждена сертификатом.

В ходе тестирования была проверена корректность механизмов защищенной загрузки и контроля целостности, установка и обновление операционной системы. Подтверждено соответствие требованиям, предъявляемым к инфраструктурным решениям повышенного уровня защищенности.

«Альт СП» – операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированная ФСТЭК России. Сертификат удостоверяет, что продукт соответствует требованиям информационной безопасности и предназначен для работы с данными в защищенной цифровой среде. ОС применяется в государственных структурах, высоконагруженных системах и компаниях, где критичны отказоустойчивость, безопасность и непрерывность работы.

Тестирование проводилось на серверах enterprise-линейки OpenYard RS102I и RS202I на базе процессоров Intel 4/5 поколения. Модель RS202I поддерживает установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVMe, оснащена двумя процессорами с теплопакетом до 350 Вт каждый, поддерживает до 4 ТБ DDR5-памяти, до шести PCIe-устройств версии 5.0 и двух модулей OCP 3.0. Сервер RS102I обладает аналогичными характеристиками, но рассчитан на установку до 10 накопителей и меньшего количества PCIe-устройств.

Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard, сказала: «Совместимость с защищенной операционной системой “Альт СП” – значимый этап для OpenYard. Это не первое наше тестирование с продуктами компании “Базальт СПО”. Каждый из таких проектов укрепляет технологическое партнерство и расширяет экосистему совместимых решений. Успешные результаты подтверждают готовность нашего оборудования к использованию в инфраструктурах с повышенными требованиями к безопасности и позволяют предлагать заказчикам комплексные решения, соответствующие регуляторным нормам и современным стандартам защиты данных».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Разработчика криптовалют, создавших кризис на рынке, хотят посадить на 12 лет

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

В России запустили серийное производство аккумуляторов, 80% которых сейчас импортируется

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще