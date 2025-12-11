«Лаборатория Касперского» и «Увеон — облачные технологии» подтвердили совместимость Kaspersky Thin Client и Termidesk

«Лаборатория Касперского» и компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость операционной системы для тонких клиентов Kaspersky Thin Client (KTC) и платформы виртуализации Termidesk 6.0. Это позволит использовать продукты в составе единой инфраструктуры виртуальных рабочих мест — подключение осуществляется через технологию HTML5. Испытания, по итогам которых был получен сертификат, проведены в рамках партнёрской программы Ready for Astra.

Сотрудничество с «Увеон — облачные технологии» для проверки работоспособности и надёжности программного стека — часть стратегии по развитию Kaspersky Thin Client, направленной на расширение экосистемы совместимых технологий. Она охватывает различные классы решений: для двухфакторной аутентификации пользователей (токены), криптографической защиты информации, организации аудио и видеоконференций, а также модули доверенной загрузки. В результате у клиентов появляется выбор между сторонними системами, соответствующими их требованиям, а у производителей — возможность предлагать им свои продукты через платформу Kaspersky Thin Client.

Теперь компании, внедряющие Termidesk, смогут использовать Kaspersky Thin Client как сертифицированный продукт. Успешное завершение испытаний подтверждает технологическую зрелость Kaspersky Thin Client и повышает привлекательность решения на рынке — как для государственных, так и частных организаций, которые предъявляют высокие требования к безопасности и импортозамещению.

«Подписание сертификата совместимости Kaspersky Thin Client и Termidesk 6.0 — важный шаг для развития экосистемы партнёрских решений, работающих с KasperskyOS. Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты не только обеспечивали безопасность на уровне архитектуры, но и могли беспрепятственно интегрироваться с ключевыми отечественными ИТ-платформами. Теперь для наших клиентов доступны новые сценарии, и успешные испытания совместимости продуктов — подтверждение этому», — сказал руководитель направления по развитию бизнеса решений на базе KasperskyOS Дмитрий Лукиян.

«Интеграция Termidesk и Kaspersky Thin Client позволяет заказчикам свободно и по максимуму задействовать заложенные в них возможности. Сертификат гарантирует, что они оба корректно и стабильно работают в едином ландшафте, позволяя обеспечить пользователям защищённый удалённый доступ к рабочим местам и необходимым им корпоративным ресурсам», — отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнёров компании «Увеон — облачные технологии».

Kaspersky Thin Client — защищённая на уровне архитектуры операционная система для тонких клиентов на базе KasperskyOS. Управление осуществляется централизованно через Kaspersky Security Center. Кибериммунный подход, который лежит в основе решения, обеспечивает целостность данных и безопасное подключение к удалённым рабочим столам, что делает его незаменимым инструментом для создания надёжной инфраструктуры рабочих мест. Kaspersky Thin Client работает на российской платформе Tonk TN1200, а также поддерживает Dell Wyse 3040.

Termidesk — мультиплатформенное решение для создания виртуальных рабочих мест, которое обеспечивает защищённый доступ к корпоративным данным и приложениям.