«Инферит» выпустила обновление «Инферит ИТМен» 6.4 с улучшенной системой сбора данных

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представил новую версию своей системы дискаверинга и контроля ИТ-активов — «Инферит ИТМен 6.4», разработанную одноименным подразделением. Обновление направлено на повышение точности инвентаризации, расширение возможностей контроля над агентами и улучшение удобства работы для системных администраторов. Развитие собственных продуктов вендора отвечает стратегии ГК Softline.

Главной особенностью версии стал полностью новый раздел «Сбор данных / Агенты». Теперь администраторы могут централизованно контролировать характеристики установленных агентов, отслеживать их состояние, управлять конфигурациями и назначать их на задачи. Скачивание агентского ПО также перенесено в этот раздел, что упростило навигацию и ускорило запуск новых точек контроля. Вместо диапазона портов агенты теперь используют один порт — это повышает безопасность и облегчает настройку как на Windows, так и Linux-платформах.

В «Инферит ИТМен 6.4» появились дополнительные возможности для работы с задачами инвентаризации. Пользователи могут сохранять задачи без немедленного запуска, что делает настройку гибче и безопаснее. В сетевой инвентаризации добавлена поддержка нескольких учетных записей в одной задаче. Упорядочено управление протоколами WinRM: связанные протоколы теперь перемещаются как единая группа, что исключает некорректные настройки.

Изменилась структура хранения данных, собираемых через REST API: результаты теперь сохраняются в формате .db. При этом поддерживается предыдущий вариант хранения — в папках.

Обновления коснулись и сенсоров REST API: появилась возможность объединять результаты нескольких скриптов в одном сенсоре. Это позволяет последовательно получать данные по объекту разными методами без создания отдельных сенсоров. Кроме того, интерфейсы настройки задач и сенсоров стали более единообразными благодаря появлению отдельных действий «Сохранить» и «Сохранить и запустить».

В разделе «Журнал проверки» добавлено ограничение на длину названий правил и задач, а расписание повторов теперь отображается только при выбранном режиме повторения, что сокращает визуальный шум и снижает вероятность ошибок.

«Обновление 6.4 укрепляет позиции «Инферит ИТМен» как универсального инструмента для комплексного дискаверинга и контроля ИТ-ландшафта в сложных корпоративных средах. Мы продолжаем развивать систему так, чтобы она масштабировалась, адаптировалась под любые задачи и давала надежные, достоверные данные в любой инфраструктуре», — сказал Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Новый функционал уже доступен пользователям, достаточно обновить агенты до версии 6.4.