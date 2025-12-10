«Первый Бит» внедрила динамическое ценообразование для управления прибылью в белорусской розничной сети «Три цены»

ИТ-интегратор «Первый Бит» объявил об успешном завершении проекта по внедрению динамического ценообразования для белорусского ритейлера «Три цены» на платформе Imprice.

Пилотный проект реализован в сжатые сроки: он был запущен в феврале и завершился уже в сентябре 2025 г. Его результатом стал рост валовой прибыли по пилотной группе магазинов на 10% при целевом показателе в 5%, с сохранением положительной динамики среднего чека.

«Мы получили прозрачную, управляемую систему ценообразования, которая усиливает экспертизу команды интеллектуальными алгоритмами и позволяет находить возможности для роста. Позитивные результаты пилота стали отправной точкой к полному внедрению, и на сегодняшний день идет поэтапное масштабирование динамического ценообразования на все торговые точки сети», — сказала руководитель розничного продукта компании «Три цены» Татьяна Киселёва.

«Три цены» — международный ритейлер с обширной сетью магазинов в 144 городах Белоруссии и России. Компания активно развивается: с одной стороны — расширяет географию присутствия, с другой — усиливает позиции в уже освоенных регионах. Для решения стратегических задач бизнеса требовалось решение, которое позволит гибко управлять ценами на многотысячном ассортименте и наращивать прибыль даже в условиях высокой конкуренции и регулирования.

К моменту запуска проекта в компании существовала своя эффективная система ценообразования, но команда понимала: для перехода на новый уровень требуется более тонкая, адаптивная работа с ценой, основанная на анализе реального спроса и рыночной динамики. Это стало отправной точкой для внедрения динамического ценообразования.

Уникальность проекта заключалась в адаптации динамического ценообразования под требования законодательства Республики Беларусь.

В рамках проекта эксперты «Первого Бита» внедрили автоматическую интеллектуальную кластеризацию ассортимента на основе реального спроса и товарных связей, индивидуальные стратегии оптимизации с помощью ML-алгоритмов для каждой группы товаров, а также механизм автоматического исключения регулируемых товаров из алгоритмов ценообразования.

Помимо основных механик, на этапе реализации особое внимание было уделено операционной составляющей. Так, был создан регламент двойной проверки рекомендаций системы, чтобы избежать операционных сбоев и дать команде уверенность в каждом ценнике, а также обеспечена бесшовная интеграция в процессы мерчандайзинга.

Как отметил руководитель проекта со стороны «Первого Бита», главной сложностью стала тонкая адаптация подхода к специфике белорусского рынка и встраивание нового процесса в живые бизнес-реалии.

«Вместо внедрения типового решения мы встроили новый подход в существующие процессы, обеспечив стабильность и надежность системы. Разработанная механика автоматического исключения регулируемых товаров позволила сохранить эффективность по остальному ассортименту», — сказала руководитель отдела продаж компании «Первый Бит» Юлия Байдакова.

Эксперимент длился два месяца, с июля по сентябрь 2025 г. Целевым показателем для пилотного проекта был выбран рост валовой прибыли по 20 пилотным магазинам на 5%.

Результаты превзошли ожидания в два раза — прибыль по участвующим торговым точкам увеличилась на 10%. При этом сохранилась положительная динамика среднего чека — алгоритмы динамического ценообразования находили оптимальный баланс спроса и маржинальности.