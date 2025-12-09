ГК «ССК» внедрила систему управления проектами Project Lad

ГК «ССК» внедрила систему управления проектами Project Lad и уже через два месяца после старта начала получать верифицированные данные в автоматическом режиме. Об этом CNews сообщил представитель ГК Lad.

Группа компаний «ССК» — участник рынка девелопмента в Южном федеральном округе. Компания реализует более 90 объектов на территории Краснодарского края, Республики Адыгея, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Калининграда.

В условиях распределенной структуры с семью филиалами по России ГК «ССК» требовался инструмент, позволяющий оперативно контролировать сроки, объемы работ и качество планов по всем проектам строительства без зависимости от ручного сбора данных. Необходимо было перевести компанию от разрозненной работы с Excel к единой цифровой системе управления сроками и портфелем проектов.

В результате внедрения точные данные об исполнении сроков в режиме «план/факт/прогноз» доступны для руководства компании в онлайн. Снижена нагрузка на инженерно-технический персонал в части формирования отчетности за счет подключения подрядных организаций к вводу объемов работ. Повышена скорость подготовки графиков и точность оценки сроков за счет перевода в «цифру» накопленного опыта строительства ГК «ССК». Исключена необходимость ручного анализа графиков, что позволяет одному администратору системы готовить отчеты по более чем 90 объектах капитального строительства за 2 рабочих дня. Ранее на подобную работу требовалась неделя.

Система Project Lad стала для ГК «ССК» ключевым инструментом принятия управленческих решений, основанных на данных: она автоматизирует формирование отчетности и позволяет оперативно отслеживать как отстающие, так и опережающие графики работ, что дает возможность своевременно корректировать планы и минимизировать риски срыва сроков.

Регулярный поток достоверных данных об исполнении сроков строительства на базе платформы Project Lad позволил внедрить единую систему KPI и оптимизировать сроки реализации проектов. На сегодняшний день ГК «ССК» ведет отчетность в Project Lad более чем по 90 строительным объектам. Формирование отчетности, которое ранее занимало до недели, теперь происходит с минимальными трудозатратами.

Команда Project Lad в ходе проекта обеспечила техническую поддержку, внесение данных, работу с подрядными организациями и очное присутствие на строительных площадках для более оперативного и эффективного внедрения, что стало критически важным фактором успеха.

ГК «ССК» располагает устоявшейся базой корпоративных нормативов. Решение Project Lad позволило эффективно перевести этот экспертный опыт в цифровой формат. Теперь все графики строительства автоматически формируются на основе внутренних норм выработки: достаточно указать количество рабочих, и система рассчитывает сроки выполнения работ с учетом утвержденных стандартов. Это устраняет субъективность и гарантирует соответствие планов стратегическим целям компании. Кроме того, значительно повышается точность планирования и сокращается время на его подготовку и согласование.

В ближайшей перспективе запланирована интеграция Project Lad с внутренними ИТ-системами заказчика, включая «1С» и другие решения, что позволит создать единую цифровую экосистему управления бизнесом. В рамках развития проекта у заказчика также запланирован пилот по внедрению ИИ-модуля на основе GPTZATOR, платформы ИИ для бизнеса, также собственной разработкой группы ИТ-компаний Lad.