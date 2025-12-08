OmniLine повысил конверсию КП в сделку на 20% благодаря автоматизации пресейла на платформе BPMSoft

Системный интегратор OmniLine завершил проект автоматизации процессов пресейла на платформе BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Новый цифровой контур ускорил предварительную проработку проектов: время подготовки первичного коммерческого предложения (КП) сократилось до одного часа, а зависимость от дефицита высококвалифицированных кадров заметно снизилась.

До запуска решения работа пресейл-департамента велась вручную: специалисты самостоятельно собирали требования, не имея стандартизированного регламента, опросника, методических материалов. Сроки подготовки КП были непредсказуемыми, нагрузка распределялась неравномерно – один сотрудник пресейла мог обслуживать лишь ограниченное количество входящих запросов, а большой объем требовал увеличения штата.

На базе low-code-платформы BPMSoft компания сформировала собственную методологию, разработала калькуляторы оценки проектов, инструкции и правила, создала базу знаний и систему управления рисками. Это позволило вывести пресейл на промышленный уровень: менеджер в течение часа получает рабочую версию КП, которую можно оперативно обсуждать с клиентом, уточняя бюджет, сроки и детали реализации. Такой скорости подготовки предложений ранее не удавалось добиться – рынок не предлагает профильных решений для пресейла, поэтому система была создана с нуля под внутренние процессы OmniLine.

Теперь один сотрудник пресейла поддерживает четверых менеджеров по продажам, конверсия КП в заключенные договоры выросла с 30% до 50%, а расчеты стали стабильными и предсказуемыми. Автоматизация снизила нагрузку на опытные кадры и позволила подключить к процессу специалистов среднего уровня без потери качества.

Артем Попов, директор компании OmniLine, отметил: «Проект стал частью масштабной модернизации наших операционных процессов. После наведения порядка в работе менеджеров и появления стабильного потока корректных входящих данных стало возможным перейти к системной автоматизации пресейла. Базовый функционал уже работает, следующий этап – цифровизация и оптимизация управления проектами».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft, сказал: «Опыт OmniLine показывает, что автоматизация пресейла может приносить измеримый эффект уже в первые месяцы. Low-code-подход позволяет быстро собрать систему вокруг реальных процессов компании, а не подгонять операции под готовое ПО. В результате растет скорость подготовки предложений, снижаются риски и увеличивается качество проектной работы на старте».