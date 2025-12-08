CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

OmniLine повысил конверсию КП в сделку на 20% благодаря автоматизации пресейла на платформе BPMSoft

Системный интегратор OmniLine завершил проект автоматизации процессов пресейла на платформе BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Новый цифровой контур ускорил предварительную проработку проектов: время подготовки первичного коммерческого предложения (КП) сократилось до одного часа, а зависимость от дефицита высококвалифицированных кадров заметно снизилась.

До запуска решения работа пресейл-департамента велась вручную: специалисты самостоятельно собирали требования, не имея стандартизированного регламента, опросника, методических материалов. Сроки подготовки КП были непредсказуемыми, нагрузка распределялась неравномерно – один сотрудник пресейла мог обслуживать лишь ограниченное количество входящих запросов, а большой объем требовал увеличения штата.

На базе low-code-платформы BPMSoft компания сформировала собственную методологию, разработала калькуляторы оценки проектов, инструкции и правила, создала базу знаний и систему управления рисками. Это позволило вывести пресейл на промышленный уровень: менеджер в течение часа получает рабочую версию КП, которую можно оперативно обсуждать с клиентом, уточняя бюджет, сроки и детали реализации. Такой скорости подготовки предложений ранее не удавалось добиться – рынок не предлагает профильных решений для пресейла, поэтому система была создана с нуля под внутренние процессы OmniLine.

Теперь один сотрудник пресейла поддерживает четверых менеджеров по продажам, конверсия КП в заключенные договоры выросла с 30% до 50%, а расчеты стали стабильными и предсказуемыми. Автоматизация снизила нагрузку на опытные кадры и позволила подключить к процессу специалистов среднего уровня без потери качества.

Артем Попов, директор компании OmniLine, отметил: «Проект стал частью масштабной модернизации наших операционных процессов. После наведения порядка в работе менеджеров и появления стабильного потока корректных входящих данных стало возможным перейти к системной автоматизации пресейла. Базовый функционал уже работает, следующий этап – цифровизация и оптимизация управления проектами».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft, сказал: «Опыт OmniLine показывает, что автоматизация пресейла может приносить измеримый эффект уже в первые месяцы. Low-code-подход позволяет быстро собрать систему вокруг реальных процессов компании, а не подгонять операции под готовое ПО. В результате растет скорость подготовки предложений, снижаются риски и увеличивается качество проектной работы на старте».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Россия под атакой: Против граждан развернута новая схема мошенничества с фишинговыми ссылками на фото

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще