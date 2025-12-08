CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Axel Pro представила новую версию системы хранения и обработки событий LogIQ

Продуктовая студия Axel Pro представила новый релиз системы LogIQ для централизованного сбора, анализа и визуализации логов. Обновление сфокусировано на расширении функциональности взаимодействия с внешними системами, улучшении пользовательского опыта и повышении стабильности работы.

Ключевые нововведения включают возможность передачи контекста событий во внешние системы, введение модели здоровья платформы и комплексные улучшения в интерфейсе визуализации. Теперь при создании «Проблем» можно передавать значения полей непосредственно из логов — например, IP-адрес, хост или код ошибки. Это позволяет автоматизировать заполнение инцидентов в ITSM- и SIEM-системах, сократить ручное вмешательство и повысить точность реагирования.

Для администраторов внедрена модель здоровья продукта — новый механизм, который отслеживает состояние компонентов LogIQ, анализирует нагрузку и сигнализирует о потенциальных проблемах до их эскалации. Это повышает прозрачность эксплуатации и снижает риски простоев.

Существенно улучшена работа с дашбордами: добавлено логарифмическое масштабирование для корректного отображения данных с большим разбросом значений, а также поддержка автообновления — графики теперь обновляются в фоне по заданному интервалу. Усовершенствован датапикер: расширен функционал выбора времени, улучшена навигация и добавлена стабильность при переходах между диапазонами.

Глубокая интеграция с MaxPatrol SIEM перешла на новый уровень: повышена надёжность синхронизации, оптимизирована обработка событий и расширена поддержка форматов.

«LogIQ перестаёт быть просто «окном» в логи — мы превращаем его в активного участника эксплуатационного процесса. Новый релиз делает платформу умнее: она не только показывает, что произошло, но и помогает предотвратить сбои, автоматизировать реакцию и снизить нагрузку на команду. Это не эволюция — это переход к следующему уровню зрелости систем мониторинга и управления инцидентами», — отметил Николай Санагурский, руководитель департамента развития продуктов Axel Pro.

Обновление уже доступно всем клиентам. Подробности по настройке — в документации в базе знаний LogIQ.

