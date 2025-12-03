Notificore запускает сервис транзакционных email-рассылок

Российская CPaaS-платформа Notificore расширяет возможности бизнес-коммуникаций: новый продукт Notificore Email обеспечивает массовую отправку до 1 млн писем в час с доставляемостью 99,5%. Об этом CNews сообщил представитель Notificore.

Продукт разработали для компаний, где критически важна стабильная доставка транзакционных и сервисных email-рассылок: интернет-магазинов, банков, логистических операторов, финтех-сервисов и маркетплейсов.

Для бизнеса каждое недоставленное письмо — это не просто техническая ошибка, а прямые финансовые потери и удар по репутации.

Транзакционные письма — это критически важные уведомления о заказах, платежах, изменениях в аккаунте и других триггерных событиях в системе. В отличие от маркетинговых рассылок, они должны доходить мгновенно и гарантированно попадать в основную папку входящих.

«Мы создали решение, которое оптимизирует процессы email-коммуникации для бизнеса любого масштаба, — отметил представитель Notificore. — Notificore Email — это не просто SMTP-сервис, а комплексная платформа с технологиями обеспечения высокой доставляемости, массовой обработки и детальной аналитики».

В Notificore отмечают следующие особенности Notificore Email: профессиональная настройка домена, IP-адресов и заголовков; полная конфигурация DKIM, SPF и DMARC для защиты репутации; технологии предотвращения попадания в спам; отправка до 1 млн писем в час без задержек; стабильная работа под пиковыми нагрузками; подходит для компаний с любым объемом коммуникаций; подключение через REST API или SMTP; готовые интеграции с популярными системами; библиотека готовых шаблонов для разных сценариев; создание профессиональных шаблонов без навыков программирования; адаптивная верстка для всех устройств; отслеживание открытий, кликов и ошибок доставки; вебхуки для автоматической обработки событий

В сфере электронной коммерции транзакционные рассылки помогут с подтверждением заказов, оповещением о статусах доставки, напоминаниями об оплате и брошенных корзинах, постпродажными письмами. В логистике упрощает трекинг посылок, коммуникацию с получателями. В банках сервис обеспечит подтверждение транзакций, доставку KYC/AML-писем и оповещений безопасности аккаунта, уведомлений о балансе.

В сферах онлайн-образования и медицины Notificore предлагает стабильный канал уведомлений об уроках и расписании, сроках подписки, результатах тестов и отчетах об успеваемости, записи на прием, готовности результатов анализов.

Notificore Email — часть комплексной CPaaS-платформы (Communications Platform as a Service), которая объединяет все каналы бизнес-коммуникации в едином интерфейсе: email, SMS и голосового ассистента. Такой подход позволяет компаниям выстраивать омниканальные стратегии взаимодействия с клиентами, используя оптимальный канал для каждого сценария.