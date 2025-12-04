Становится только хуже. Всемирно известный производитель памяти и SSD скоропостижно закрылся на фоне глобального дефицита

Производитель SSD и оперативной памяти Crucial объявил о прекращении работы. Он входит в число крупнейших вендоров в своей сфере, и его уход с рынка может крайне негативно отразиться и без того плохой ситуации с дефицитом ОЗУ и накопителей. Причина кроется в алчности компании, которая владеет брендом Crucial – это Micron, и она бросает потребительский сегмент ради ИИ-отрасли.

Crucial покидает здание

Один из крупнейших производителей оперативной памяти SSD Crucial решил уйти с рынка в самый разгар дефицита SSD и RAM. Это всемирно известный бренд – его продукция крупномасштабно продается в десятках стран мира, в том числе и в России, несмотря на то, что компания имеет американские корни. Он годами концентрировался именно на потребительском рынке.

Именно эти «корни» и убили Crucial. Как пишет портал Neowin, за этим брендом стоит Micron – американский производитель чипов памяти, входящий в тройку крупнейших на планете наряду с корейскими Samsung и SK Hynix. Руководство Micron внезапно решило похоронить бренд Crucial, хотя ничего не предвещало беды. Впрочем, причина довольно очевидна и соответствует сложившимся реалиям.

Micron занимает 20% рынка чипов памяти, Samsung и SK Hynix – в совокупности 70%.



Crucial будет существовать до февраля 2026 г., а после станет историей.

«Это был трудный год»

В своем официальном пресс-релизе Micron написала, что приняла «трудное решение выйти из потребительского бизнеса Crucial» (difficult decision to exit the Crucial consumer business). Аналитики Neowin не сомневаются, что истинный мотив Micron – это желание заработать как можно больше денег на невероятных масштабов ажиотаже вокруг RAM и SSD, который генерирует вовсе не потребительский рынок.

freepik На рынка SSD и RAM десятки других брендов. Но уход столь крупного игрока может усугубить ситуацию с дефицитом

По их мнению, Micron закрывает Crucial, чтобы сосредоточиться на отраслях искусственного интеллекта и машинного обучения, которые в последний год резко увеличили аппетиты и теперь стремительно поглощают имеющиеся запасы оперативной памяти и накопителей, оставляя покупателей один на один с полупустыми полками и избыточно высокими ценами, рост которых не прекращается ни на день и к тому же ускоряется.

Вижу цель, не вижу препятствий

Micron, как и любой бизнес, стремится получить максимальную прибыль при минимальных вложениях. Исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Micron Technology Сумит Садана (Sumit Sadana) заявил: «Рост центров обработки данных, обусловленный развитием искусственного интеллекта, привел к резкому росту спроса на память и хранилища. Компания Micron приняла трудное решение выйти из потребительского бизнеса Crucial, чтобы улучшить поставки и поддержку наших крупных стратегических клиентов в быстрорастущих сегментах».

Как пишет Neowin, Micron увидела новые возможности заработка на ЦОДах и, по сути, отказывается от потребительского рынка. По мнению аналитиков портала, это чем-то напоминает то, как сегодня работают многие компании, производящие графические процессоры – Nvidia и AMD. Они теперь тоже отдают приоритет своим корпоративным клиентам из сферы искусственного интеллекта и отодвигают потребительский рынок на второй план, поскольку первые, вероятнее всего, приносит им гораздо больше денег.

Впрочем, ни Nvidia, ни AMD пока не уходят из потребительского сектора, который приносил им деньги десятилетиями до появления ИИ. К тому же кроме них в мире почти никто не производит видеокарты для ноутбуков и ПК – есть, по сути, лишь несколько китайских производителей, которые замкнуты на своем внутреннем рынке, и Intel. Последняя за пять лет работы на рынке дискретной графики удерживает менее чем 1-процентную его долю.

А что же конкуренты

Samsung и Hynix, основные соперники Micron на рынке чипов памяти, ведут себя так же, как и их американский конкурент. Они тоже не хотят хоть как-то решать вопрос с дефицитом памяти на потребительском рынке, их целью является быстрый заработок на ИИ-пузыре.

Так, в начале декабря 2025 г. Samsung открыто заявила, что ей важнее собственная прибыль, а не борьба с мировым дефицитом памяти. Она не намерена бороться с ним, ее единственная цель – заработать как можно больше. Идентичная позиция и у SK Hynix. Вместе эти компании занимают почти 70% глобального рынка памяти.