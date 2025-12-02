Skillaz и Nova EPM выводят на российский рынок HCM-систему

HR-tech платформа Skillaz и разработчик Nova EPM представили технологическую интеграцию, которая связывает процессы подбора, адаптации и обучения персонала, компенсаций и бюджетирования – в единый HCM-контур. Решение нацелено на закрытие «разрыва данных» между HR-системами и финансовыми модулями – одной из ключевых проблем крупных российских компаний.

Платформа Skillaz, российский разработчик системы HR-автоматизации, теперь передает данные о кандидатах, офферах и изменениях в штатной структуре напрямую в ядро Nova EPM. Nova EPM – российская платформа, нацеленная на полноценное управление HR-структурой, бюджетами ФОТ и организационной моделью. В связке с HCM от Skillaz интеграция формирует сквозной контур, объединяющий HR-процессы, финансовые данные и организационную структуру.

Последнее используется для расчета фонда оплаты труда, контроля бюджетов и планирования затрат на персонал. Интеграция обеспечивает автоматическую синхронизацию событий рекрутинга с финансовыми моделями в режиме реального времени.

Технически связка формирует единый источник данных для HR, финансовых и операционных подразделений, снижая объем ручных операций при расчетах и повышая прозрачность кадровых изменений. Компании получают возможность работать в логике полного HCM-цикла: от формирования заявки на персонал до подготовки данных для начисления заработной платы.

«Мы понимаем, что для построения органичного ИТ-ландшафта нужны прозрачные интеграции между ключевыми системами. На стыке интеграций появляется новая добавочная ценность, так как несколько продуктов превращаются в единый программный комплекс, выполняющий общую производственную задачу. Но бизнесу не нужно заниматься интеграциями и их откладкой, бизнес хочет получать готовые решения. Поэтому интеграция Skillaz и Nova EPM предлагает бизнесу совместный продукт, уже проработанный вендорами, в котором кадровые решения основываются на HR-бюджетах компании, а HR-сервисы помогают эффективно управлять ФОТ», – сказал директор по продукту Skillaz Андрей Синякин.

Skillaz и Nova EPM планируют развивать совместный функционал, включая расширение сценариев использования данных и углубление связки кадровых процессов с финансовым моделированием.

«До недавнего времени автоматизация российских HR-процессов существовала без связки с финансовыми данными. Теперь все ключевые функции, связанные с персоналом, работают в единой архитектуре, обеспечивая прозрачность, автоматизацию и связь с финансовыми моделями компании», – отметил генеральный директор Nova EPM Иосиф Панасюк.