«ЕвроХим» оптимизировал работу складов благодаря цифровой платформе ant Time Slot Management

Производитель минеральных удобрений «ЕвроХим» завершил проект по переводу складских мощностей на единую цифровую платформу. Внедрение решения осуществлено российской компанией-разработчиком «Ант Технололоджис» при участии интегратора «Цифровые технологии и платформы» (ЦТиП) и при поддержке руководителей складских комплексов.

Речь идет о системе ant Time Slot Management (ant TSM). Это сервис, который распределяет время приезда транспорта, следит за его движением на территории склада и помогает планировать погрузки так, чтобы не было очередей, накладок и простоев.

Под управление ant TSM переведены 14 складских комплексов компании в различных городах, включая Новомосковск, Волгоград, Азов, Усть-Лабинск, Невинномысск, Будённовск и другие. Как результат: повышена пропускная способность и предсказуемость работы складских комплексов; создан прозрачный и удобный канал взаимодействия с перевозчиками; снижены операционные расходы, связанные с простоями автотранспорта; заложена основа для дальнейшей аналитики и оптимизации логистических процессов.

«Система бронирования слотов затрагивает процесс обслуживания клиентов, поэтому важно было проверить её в реальных условиях. Мы воспользовались пробным периодом и за несколько дней при нулевых затратах настроили пилотный склад. Пилотный запуск показал эффективность использования системы, и мы приняли решение о тиражировании на все складские комплексы», – сказал Денис Гуров, руководитель департамента цифровизации логистической деятельности ЦТиП.

Отличительной особенностью проекта стала высокая скорость развертывания системы на каждом из объектов. Пилотное внедрение решения на площадке в Новомосковске показало, что типовой процесс по настройке и освоению занимает несколько дней. Такая оперативность позволила в сжатые сроки обеспечить единый стандарт внедрения на всех географически распределенных объектах.

«Мы рады успешному завершению масштабного внедрения системы ant TSM на площадках «ЕвроХима». Этот проект – яркий пример эффективного партнерства, где совместными усилиями заказчика и нашей команды была достигнута общая цель. Цифровая платформа ant TSM успешно адаптирована под специфические бизнес-процессы и масштабы одного из лидеров химической отрасли. Мы видим заинтересованность и положительную обратную связь от пользователей на местах, что является главным показателем успеха любой цифровой трансформации. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – сказал Александр Усов, руководитель «Ант Технолоджис».

Единая цифровая система ликвидировала разрозненность в работе складов, предоставив «ЕвроХиму» централизованный инструмент для: планирования: онлайн-бронирования временных слотов (тайм-слотов) перевозчиками; контроля: мониторинга перемещения транспорта по территории склада в реальном времени; анализа: автоматизированного расчета ключевых показателей эффективности (KPI) работы доков и логистических партнеров.