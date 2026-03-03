Softline заплатит 75 миллионов за разработчика онлайн-решения для автоматизации торговли

Softline заплатит до 75 млн руб. за компанию Subtotal, разрабатывающую онлайн-систему для автоматизации розничной торговли. Продукты Subtotal будут интегрированы с разработками группы «Ваш платежный проводник», ранее приобретенной Softline.

Как Softline приобретал Subtotal

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) раскрыла подносит сделки по приобретению компании «Сабтотал» (Subtotal), разрабатывающую онлайн-систему автоматизации для малого и среднего бизнеса.

Softline приобрел 100% в компании за краткосрочное отложенное вознаграждение в размере 55 млн руб. и краткосрочное условное вознаграждение в размере 20 млн руб. В общей сложности бывшие владельца Subtotal могут получить за свой актив 75 млн руб.

Фото: ГК Softline За компанию Subtotal, разрабатывающую онлайн-систему для автоматизации розничной торговли, Softline заплатит до 75 млн рублей

Продукты Subtotal используются в розничной торговли, общественном питании и сфере услуг. Продукты компании можно объединить в сеть, которая позволяет контролировать сотрудников, продажи, товарные остатки на экране смартфон или ноутбук.

Кому принадлежат Subtotal

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Первый элемент» (юридическое лицо Subtotal) было создана в 2010 г. в Санкт-Петербурге.

Первоначально компания полностью принадлежала своему гендиректору Владимиру Филипьеву. В 2016 г. его доля сократилась до 50%. По 22,5% получили Артем Моисеев и Александр Щербаков, еще 5% получил Сергей Егоров.

В апреле 2022 г. доли Щербакова и Егорова перешли к самой компании, которая, таким образом, стала владеть 27,5% в самой себе. Вскоре Филипьев и Моисеев разделили между собой пакет, принадлежавший «Первому элементу». В результате этого доля Фильпьева выросла до 68,97%, доля Моисеева - до 31%.

Позднее 5% в компании получил Игорь Дрягин. Это произошло за счет доли Моисеева, размер которой сократился до 26%. С 2024 г. «Перый эдемент» полностью принадлежит компании «Ваш платежный проводник» (ВПП) входящей в группу Softline.

В 2024 г. выручка компании составила 13,8 млн руб., убыток от продаж составил 355 тыс. руб., чистый убыток - 1,2 млн руб. Численность персонала компании составляет девять человек.

Финтех-покупки Softline

Softline приобрел группу компании ВПП в 2022 г. В группу, помимо ООО «Ваш платежный проводник», входят компании «Крествэйв Технолоджис», «Крествэйс Электроникс» и «Скай Технолоджис». Сумма сделки с учетом условного и отложенного вознаграждения составила 227 млн руб. Структуры «Софтлайна» приобрели в каждой из этих компаний по 75%.

Группа компаний ВПП занимается разработкой ПО в области платежных технологий, процессинговых систем, платежного ПО для POR-терминалов, систем управления оборудованием и обеспечения для криптографической защитыданных.

Также в 2023 г. Softline приобрела 75% в компании «Инверсум», разрабатывающей POS-терминалы. Сумма сделки с учетом разного рода условных вознаграждений составила до 283 млн руб. Сейчас доля структур Softline достигла 89%.

Синергия между Subtotal и «Ваш платежный проводник»

Как ранее рассказывали в Softline, приобретение Subtotal дополнит экосистему платформы решений ВПП, создав таким образом полноценное решение для розничной торговли, общепита и сферы услуг.

«Продукт охватывает все аспекты деятельности предпринимателей (касса, система автоматизации, прием платежей, работа с маркировкой и фискализацией) и позволяет контролировать сотрудников, продажи, наценку и товарные остатки, а также соблюдать законодательство по фискализации, - рассказывали в Softline. - Облачный сервис Subtotal почти в два раза выгоднее по стоимости, чем аналогичные решения на рынке, при этом имеет более широкий функционал и возможности. Выручка компании на 100% состоит из рекурентных платежей (подписок на ПО)».

«Сделка с Subtotal позволяет нам предлагать клиентам комплексное платежное-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением, - рассказывал гендиректор и сооснователь ВПП Александр Шпет. - Таким образом, покупка кассы закроет все потребности среднего и малого бизнеса: прием платежей, товарный учет, работу с маркировкой, соблюдения 54-ФЗ о фискализации. Кроме того, ускорится процесс доработки и адаптации решения под конкретного заказчика».