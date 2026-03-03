Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

С докладами выступят:

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;

Дмитрий Ушаков, исполнительный директор, медиагруппа «Россия сегодня»;

Алексей Титов, директор по управлению корпоративной архитектурой и аналитикой, ФСК;

Андрей Блохин, директор службы разработки перспективных инновационных проектов цифровой трансформации, ЭФКО;

Евгений Горбунцов, руководитель направления цифровизации производства, «Напитки Вместе» (АБ «ИнБев Эфес»);

Александр Щербаков, руководитель процессного офиса, «Комос групп»;

Роман Заболотный, руководитель отдела бизнес-трансформации, девелоперская компания «Новый город»;

Ольга Голубева, бизнес-аналитик отдела бизнес-трансформации, девелоперская компания «Новый город»;

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий, Rambler&Co;

Алёна Репина, директор Центра цифрового развития, «Ингосстрах»;

Роман Сунтеев, директор практики управленческого учета и инвестиций, «Металлоинвест» (JSA);

Роман Мезенцев, независимый эксперт по банковским технологиям.

Вопросы к обсуждению:

Цифровая трансформация в России

Каков текущий уровень цифровой зрелости российских компаний в различных отраслях?

Какие метрики и ключевые показатели эффективности наиболее часто используются для измерения успеха цифровой трансформации в России?

Какие сегменты ИТ-рынка наиболее успешно заместили иностранные решения отечественными аналогами?

Какую роль играет государственная программа «Экономика данных» и связанные с ней инициативы в ускорении трансформации?

Как отличается уровень и направленность цифровой трансформации в различных отраслях России?

Технологии трансформации

Какие базовые и новые технологии лежат в основе цифровой трансформации в России?

Как активно российские компании используют расширенную аналитику и ИИ для прогнозного планирования и адаптивной автоматизации?

Какие инновационные цифровые продукты и услуги, разработанные в России, можно считать прорывными?

Какую роль играют облачные решения отечественных провайдеров в цифровой трансформации российского бизнеса?

Как развивается рынок промышленного интернета вещей (IIoT) в России и его применение на производстве?

Насколько активно используется роботизированная автоматизация процессов (RPA) в российских компаниях?

Проекты и решения

Какие основные бизнес-цели достигаются российскими компаниями в результате цифровой трансформации?

Как цифровизация влияет на организационную структуру российских компаний и процессы принятия решений?

Как требования регуляторов по обеспечению кибербезопасности и защите КИИ влияют на выбор технологий и стратегии?

Как изменились требования к компетенциям топ-менеджмента и рядовых сотрудников в условиях цифровизации?

Сложности цифровой трансформации

Как уход иностранных вендоров стимулировал или замедлил цифровую трансформацию в России?

С какими основными проблемами сталкиваются компании при переходе на российское ПО и оборудование?

Как решается проблема дефицита квалифицированных ИТ-кадров, необходимых для цифровой трансформации?

Какие экономические проблемы возникают в ходе цифровой трансформации?

Каковы основные риски, связанные с цифровой трансформацией в России?

Будущее цифровой трансформации

Каковы прогнозы развития цифровой трансформации российского бизнеса на ближайшие 3–5 лет?

Какие новые ниши и возможности для бизнеса открывает ускоренная цифровизация в России?

Как государственное регулирование цифровых платформ и данных повлияет на будущие стратегии бизнеса?

Каким будет российский бизнес, прошедший полную цифровую трансформацию, через 10 лет?

Как цифровизация повлияет на конкурентоспособность российских компаний на внутреннем и международном рынках?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, уже занимающиеся или планирующие начать цифровую трансформацию, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения, а также аналитики и независимые эксперты.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена