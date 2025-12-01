НКК выпустила первый релиз системы автоматизированного проектирования композитных изделий «САРУС+ Композиты»

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) объявила о выпуске коммерческой версии ПО «САРУС+ Композиты» для послойного проектирования и технологической подготовки производства композитных изделий сложных геометрических форм.

На сегодняшний день «САРУС+ Композиты» является единственным в России решением, которому экспертный совет Минцифры присвоил статус аналога зарубежных САПР изделий из полимерных композиционных материалов. ПО «САРУС+ Композиты» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение основано на технологической платформе СПЖЦ и полностью совместимо с операционной системой Astra Linux.

«САРУС+ Композиты» позволяет формировать цифровую модель слоистой структуры композитного пакета, а также выполнять технологическую подготовку производства с высокой точностью моделирования процессов выкладки. В частности, ПО предоставляет расширенные средства анализа отклонения волокон в процессе выкладки слоев. Система автоматически вычисляет массу и моменты инерции детали с учетом производственных ограничений и примененных технологических операций, исключая погрешности ручных расчетов. Кроме этого, программный продукт обеспечивает автоматизированную подготовку производственных данных для интеграции в рабочие процессы предприятия.

Возможности ПО «САРУС+ Композиты» успешно протестированы на моделях изделий российских предприятий, в частности, на моделях Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). В рамках испытаний специалисты УЗГА отметили, что решение позволяет обеспечить полный цикл сквозного процесса послойного проектирования и технологической подготовки производства композитных изделий на основе исходной геометрии 3D-моделей без необходимости ее перестроения. Также ПО прошло проверку на корректность совместной работы с промышленным оборудованием для производства изделий из композитов от российского производителя АПЕКС.

«Современный российский рынок композитных изделий демонстрирует устойчивую потребность в специализированных импортонезависимых решениях. Наше ПО позволит отечественным предприятиям авиа- и ракетостроения, двигателестроения, судостроения, автомобилестроения и общего машиностроения продолжить применение устоявшихся методик проектирования и технологической подготовки производства на новом уровне автоматизации и удобства работы, соблюдая при этом все требования по импортозамещению», — сказал Дмитрий Прилуцкий, директор R&D «НКК Машиностроение».