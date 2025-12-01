CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Astra Linux меняет условия техподдержки

«Группа Астра» сообщила об изменениях в условиях технической поддержки Astra Linux для рабочих станций. Введены новые уровни поддержки для коммерческих компаний среднего и малого бизнеса. Также в рамках поддержки теперь доступен Neo репозиторий с актуальными стабильными версиями ПО с открытым исходным кодом и оперативным обновлением.

Neo репозиторий – это сервис поставки востребованного и актуального свободного ПО и инструментов администрирования и разработки, доступный в рамках технической поддержки всех уровней. Все включаемые в репозиторий open-source-версии ПО и программные компоненты проходят проверку на известные вирусы, тестируются на совместимость с операционной системой.

Обладатели активных сертификатов технической поддержки всех уровней могут создавать запрос на добавление в репозиторий новых программных компонентов. В течение ближайшего квартала запланировано активное наполнение Neo репозитория и включение ПО, которое популярно в сообществах и активно используется развивающимися программными компонентами, в том числе такими: утилиты для повышения продуктивности администрирования и сбора информации о сетевой инфраструктуре, графические интерфейсы для мониторинга и устранения неполадок, инструменты для разработчиков, включая языки программирования, фреймворки и библиотеки.

Нововведения также коснулись компаний среднего и малого бизнеса. Согласно лицензионному соглашению, под понятие СМБ попадают коммерческие организации, не являющиеся частью холдинговой структуры, со среднесписочной численностью до 2,5 тыс. работников. По данным «Группы Астра», в 2025 г. количество таких коммерческих заказчиков ОС Astra Linux в десктопной редакции увеличилось на 32,8%.

«Мы провели серию интервью с клиентами и выяснили, что требования к технической поддержке у корпораций и компаний сегмента СМБ существенно различаются. Для среднего и малого бизнеса часть услуг оказалась неактуальна, — сказал Дмитрий Чубанов, менеджер продукта Astra Linux Desktop "Группы Астра". — На основе выявленных ключевых потребностей мы разработали два новых уровня технической поддержки — "Базовый" и "Расширенный", которые подходят сегменту среднего бизнеса как по составу услуг, так и по стоимости. Оба уровня включают возможность перехода на очередные обновления Astra Linux и, наряду с уровнями "Стандартный" и "Привилегированный", предоставляют клиентам право запрашивать добавление необходимого программного обеспечения и инструментов администрирования в Neo репозиторий».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Apple переманила мощного специалиста по нейросетям из Google и Microsoft, лишь бы тот починил Siri. Собственного специалиста она выгнала

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia

Тимофей Абраменко, «Ростелеком»: Попытки автоматизировать хаос никогда не дают результата

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще