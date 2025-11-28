SimpleOne представила обновление платформы версии 1.30.0 с улучшенными возможностями администрирования

Компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила обновление платформы до версии 1.30.0. Обновление направлено на упрощение работы администраторов и повышение прозрачности. Новые возможности включают комбинирование календарей, добавление комментариев от имени пользователей и расширение функциональности карты зависимостей.

Важным улучшением стало включение дочерних календарей в основной. Теперь администраторы могут использовать один основной календарь для всех механизмов системы и дополнять его дочерними календарями. При изменении дочерних календарей общий календарь обновляется автоматически, что исключает необходимость ежегодной перенастройки рабочего расписания. Например, при актуализации индикаторов SLA, которые рассчитывают рабочее время, достаточно добавить календарь с актуальными праздничными днями, после чего система автоматически начнет учитывать изменения во всех связанных индикаторах.

В обновлении также появилась возможность добавлять комментарии от имени другого пользователя. Ранее комментарии, поступающие из внешних систем, автоматически добавлялись от имени «Гостя» или «Системы», что затрудняло идентификацию источника комментария. Теперь через API можно передавать комментарии с указанием фактического отправителя, при этом операция доступна только пользователям со специально выделенной ролью — использовать эту функциональность смогут только администраторы или интеграционные аккаунты с нужным уровнем прав, а действия будут отслеживаться и контролироваться.

Расширены возможности работы с картой зависимости: администраторы системы определяют алгоритм построения диаграммы на основании типа или класса конфигурационных единиц, либо могут самостоятельно определять, как будет выстраиваться карта зависимости.

«Это обновление — ответ на запросы наших клиентов. Мы считаем, что важно упрощать жизнь тем, кто стоит за кулисами работы платформы: меньше рутины и больше контроля для администраторов корпоративных систем», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.