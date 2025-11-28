CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

ИИ-агенты SL Soft FabricaONE.AI интегрированы в amoCRM

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала коннектор к CRM-системе amoCRM для быстрой интеграции ИИ-агентов SL Soft AI. Интеграция продуктов позволяет повысить эффективность продаж и клиентского сервиса за счет автоматизации коммуникаций.

Коннектор объединяет возможности CRM и ИИ-агентов для управления клиентским взаимодействием. Решение автоматизирует рутинные процессы: звонки клиентам и обновление информации в amoCRM в реальном времени. Это помогает снизить нагрузку на менеджеров, ускорить цикл продаж и повысить качество обслуживания.

ИИ-агенты SL Soft AI теперь могут автоматически связаться с клиентом при наступлении определенного события в amoCRM, например, позвонить покупателю после изменения статуса сделки в системе. Далее ИИ-агент заносит актуальную информацию о покупателе в CRM: уточняет данные о потребностях, квалифицирует лид, заполняет карточку клиента, переводит сделку на новую стадию и т.д.

«Теперь ИИ-агенты Robovoice не просто общаются с клиентами, а становятся полноценными участниками бизнес-процессов. Интеграция с amoCRM позволяет переводить коммуникации на новый уровень эффективности. Наши заказчики уже оценили удобство совместной работы продуктов», — отметил Павел Борченко, управляющий директор SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).

Интеграция реализована через API и доступна в бесплатном режиме в маркетплейсе amoCRM после регистрации в системе. Решение представлено под прежним названием — Robovoice. Теперь продукт входит в направление SL Soft AI, объединяющее интеллектуальные сервисы компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Подорожает вся электроника. Panasonic из-за бума нейросетей без предупреждения взвинтил цены на критический компонент любой техники

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще