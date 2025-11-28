ИИ-агенты SL Soft FabricaONE.AI интегрированы в amoCRM

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала коннектор к CRM-системе amoCRM для быстрой интеграции ИИ-агентов SL Soft AI. Интеграция продуктов позволяет повысить эффективность продаж и клиентского сервиса за счет автоматизации коммуникаций.

Коннектор объединяет возможности CRM и ИИ-агентов для управления клиентским взаимодействием. Решение автоматизирует рутинные процессы: звонки клиентам и обновление информации в amoCRM в реальном времени. Это помогает снизить нагрузку на менеджеров, ускорить цикл продаж и повысить качество обслуживания.

ИИ-агенты SL Soft AI теперь могут автоматически связаться с клиентом при наступлении определенного события в amoCRM, например, позвонить покупателю после изменения статуса сделки в системе. Далее ИИ-агент заносит актуальную информацию о покупателе в CRM: уточняет данные о потребностях, квалифицирует лид, заполняет карточку клиента, переводит сделку на новую стадию и т.д.

«Теперь ИИ-агенты Robovoice не просто общаются с клиентами, а становятся полноценными участниками бизнес-процессов. Интеграция с amoCRM позволяет переводить коммуникации на новый уровень эффективности. Наши заказчики уже оценили удобство совместной работы продуктов», — отметил Павел Борченко, управляющий директор SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).

Интеграция реализована через API и доступна в бесплатном режиме в маркетплейсе amoCRM после регистрации в системе. Решение представлено под прежним названием — Robovoice. Теперь продукт входит в направление SL Soft AI, объединяющее интеллектуальные сервисы компании.