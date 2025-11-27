Цифровая платформа «СмартСпорт 2:0» включена в реестр российского ПО

Разработанная специалистами группы компаний «Форс» информационная система «СмартСпорт 2:0» включена в реестр российского ПО Минцифры России в классе «Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» под №30571 от 6 ноября 2015 г.

На основе АИС «Смарт Спорт 2:0» формируется цифровая экосистема, объединяющая всех участников спортивной отрасли, включая региональные органы исполнительной власти, что способствует эффективному управлению, развитию и популяризации спорта. Платформа обладает широкими интеграционными возможностями, обеспечивая взаимодействие с различными федеральными и региональными информационными системами.

С помощью системы можно сформировать календарный план мероприятий региона, создать цифровые профили спортсменов, тренеров и спортивных объектов, а также вести аналитическую отчётность в любых разрезах. Продукт предоставляет широкие возможности в области спортивного менеджмента. Встроенные инструменты для тренеров, скаутов, методистов и медицинского персонала позволяют реализовать принципиально иной, персонализированный подход к тренировочному процессу.

Включение цифровой платформы «СмартСпорт 2:0» в реестр Минцифры подтверждает технологическую зрелость решения и его соответствие предъявляемым на государственном уровне требованиям. Продукт может стать основой для эффективного управления спортивной отраслью в регионе, способствовать развитию физической культуры и массового спорта, а также спорта высших достижений, помогая в реализации поставленных на правительственном уровне задач.