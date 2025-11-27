CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

10 февраля 2026 CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2026».

Основные темы конференции:

Российский рынок BPM

Технологии

Как компании применяют BPMS

  • BPMS как основа системы управления: кейсы.
  • Как адаптировать BPM под потребности бизнеса?
  • Какой эффект приносит использования BPMS?
  • Что нужно учесть при внедрении BPMS: делимся опытом.
  • Кастомизация или готовое решение?
  • Можно ли передать сотрудникам no-code разработку?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, email: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Спустя 26 лет арестован убийца президента знаменитого российского производителя компьютерной техники

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Вендор «Базис» объявил о намерении выйти на IPO

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще