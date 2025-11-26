Comindware и iRidi создают интеграционное решение для предиктивного управления зданиями

Компания Comindware, разработчик low-code-платформы для управления корпоративной архитектурой, цифровизации бизнес-процессов и создания ИТ-приложений, и компания iRidi, российский производитель технологий автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий, подписали договор о партнерстве. Документ определяет направления сотрудничества в области создания интегрированных решений для управления объектами недвижимости на базе связки BMS и CAFM-систем.

Партнерство направлено на интеграцию платформы диспетчеризации iRidi SCADA-BMS с CAFM-системой «Comindware Моё здание» для создания комплексного подхода к управлению зданиями. Такая связка позволяет автоматически превращать данные с датчиков инженерных систем в рабочие заявки для технических специалистов, обеспечивая предиктивное обслуживание и снижение незапланированных простоев на 30-50% согласно отраслевым исследованиям.

«Мы видим значительный потенциал в интеграции технологий диспетчеризации и управления эксплуатацией, — сказал управляющий директор Comindware Евгений Салихов. — Наша CAFM-система Comindware Моё здание в связке с платформой iRidi SCADA-BMS создаёт принципиально новый уровень операционной эффективности для управляющих компаний и девелоперов. Это переход от реактивного к предиктивному управлению, когда здание само сигнализирует о необходимости обслуживания до возникновения критических ситуаций».

Стороны будут разрабатывать готовые интеграционные решения, которые избавят интеграторов от необходимости создавать связи между BMS и CAFM вручную. В основе интеграции — автоматическое создание заявок на техническое обслуживание на основе данных от датчиков инженерных систем, управление их выполнением и аналитика эксплуатационных показателей.

«Рынок всё чаще требует не просто диспетчеризации, а единого решения, где BMS и CAFM работают как одно целое, — отметил технический директор iRidi BMS Дмитрий Шульгин. — Вместе с Comindware мы создаём готовый инструмент, который избавляет интеграторов от сложной ручной настройки, а заказчикам даёт предсказуемое и управляемое здание — без лишних простоев и непредвиденных затрат».

«Часто BMS и CAFM работают параллельно, не обмениваясь данными, — сказал руководитель продукта «Comindware Моё здание» Алексей Бугаев. — Интеграция этих систем помогает выйти на качественно новый уровень эксплуатации зданий, когда технологии позволяют не просто фиксировать изменения датчиков, а реагировать на них оперативно и предиктивно. В итоге владелец недвижимости получает не просто снижение затрат, а выход на принципиально новый уровень управляемости, надежности и предсказуемости объектов».

Сценарии применения интегрированного решения охватывают широкий спектр задач управления зданиями. При отклонении параметров инженерных систем от нормы BMS автоматически передает данные в CAFM-систему, которая создает заявку нужному специалисту с описанием проблемы и приоритетом. Техник получает задачу на мобильное устройство, выполняет работу, и вся история фиксируется в единой системе. Это особенно актуально для управления многоквартирными домами, бизнес-центрами, торговыми комплексами и промышленными объектами.

Стороны планируют реализовать совместные пилотные проекты с крупными управляющими компаниями и девелоперами для отработки различных сценариев интеграции. Планируется создание типовых решений для основных сегментов рынка недвижимости, которые смогут быстро внедряться партнерами обеих компаний.

Технологическая совместимость решений создает основу для эффективной интеграции. Платформа iRidi SCADA-BMS собирает данные от инженерных систем через более чем 70 протоколов автоматизации, а «Comindware Моё здание» управляет процессами эксплуатации через веб-интерфейс и мобильные приложения. Связка систем обеспечивает полный цикл предиктивного обслуживания — от выявления проблемы до контроля её решения.

«Comindware Моё здание» — российская CAFM-система (Computer-Aided Facility Management) для автоматизации эксплуатации недвижимости. Решение позволяет управляющим компаниям автоматизировать приём заявок от жителей и арендаторов, планирование и контроль технического обслуживания, учет оборудования и расходных материалов, работу с подрядчиками.

iRidi SCADA-BMS — оригинальная отечественная платформа для диспетчеризации и автоматизации управления инженерным оборудованием, системами безопасности и ИТ-инфраструктуры зданий, созданная на базе единственного в России суверенного протокола автоматизации Bus77 (патент РФ №2653231, включен в Единый реестр отечественного ПО). Решения компании внедрены более чем в 127 странах мира.