Wheelies добавила поддержку самолетных дронов для мониторинга и экологических миссий

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) расширила функциональность своей платформы, добавив возможность подключения и управления беспилотниками самолетного типа. Обновление открывает новые сценарии применения дронов в мониторинге инфраструктуры, сельском хозяйстве, аэрофотосъёмке и экологических исследованиях.

Беспилотники самолетного типа отличаются увеличенной дальностью полета и временем работы, что делает их эффективным инструментом для наблюдения за крупными территориями и труднодоступными зонами. Интеграция с платформой Wheelies обеспечивает единый интерфейс управления для всех типов устройств: от мультикоптеров и наземных роботов до самолетных БПЛА.

«Поддержка самолетного типа дронов расширяет возможности пользователей нашей платформы и позволяет выполнять миссии, которые ранее требовали сложной координации и большого числа ресурсов. Теперь дальний мониторинг и сбор данных на обширных территориях для экологических и агро-миссий можно организовать просто и безопасно», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

Интеграция самолетных дронов стала шагом к созданию единого цифрового контура управления автономными устройствами, где разные классы роботизированных систем работают по общим принципам управления и обмена данными.

