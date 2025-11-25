ИИ ускорил подачу объявлений по продаже авто благодаря определению госномера по фото

«Авито Авто» запустил новую функциональность, которая упрощает и ускоряет процесс подачи объявления о продаже авто. Теперь владельцу достаточно загрузить фото машины — алгоритмы распознают госномер и автоматически заполняют карточку объявления. После запуска нового механизма доля быстрых подач (до трех минут) выросла на 49%, а количество ошибок при вводе данных снизилось на 16%.



ИИ распознает госномер

Ежемесячно на платформе создается более 520 тысяч объявлений о продаже на авто с пробегом. Ранее при заполнении карточки необходимо было указать VIN — по нему автоматически подгружались все технические характеристики машины. Затем процесс упростили: стало достаточно ввести госномер, по которому система определяла VIN и заполняла остальные данные. Теперь же этот шаг вовсе не требуется — искусственный интеллект распознает госномер прямо с фотографии автомобиля и автоматически загружает следующие характеристики машины: марка, модель, год выпуска, тип кузова, поколение, тип двигателя, привод, коробка передач, модификация.

Новая функциональность работает следующим образом: владелец автомобиля загружает фото, на котором виден госномер, а система считывает его, определяет VIN, находит в базе нужные характеристики и предлагает продавцу подтвердить корректность данных. При желании информацию можно отредактировать вручную. Если же по загруженному фото распознать номер не удается, пользователь может ввести его самостоятельно и продолжить создание объявления.

© nito103 / Фотобанк Фотодженика Ежемесячно на платформе создается более 520 тысяч объявлений о продаже на авто с пробегом

«Мы постоянно совершенствуем путь пользователя на платформе, стремясь сделать процесс покупки и продажи автомобилей еще более простым и удобным. Для этого, в том числе, активно внедряем технологии искусственного интеллекта, которые помогают автоматизировать рутинные действия. Новая функциональность распознавания госномера по фотографии — очередной шаг в этом направлении. Она позволяет сократить время создания объявления, подача объявления может занимать меньше трех минут. Это освобождает пользователя от лишних действий и повышает корректность вводимых данных, что в свою очередь повышает качество контента на платформе и делает рынок автомобилей с пробегом еще более прозрачным для покупателей», – отметил Артур Щеглов, технический директор «Авито Авто».

Как это работает

Новый инструмент работает на базе собственных ИИ-решений «Авито». В его основе – технология компьютерного зрения и каскад из трех специализированных ML-моделей. Первая модель определяет наличие номерного знака на изображении, вторая уточняет границы госномера, а третья преобразует изображение в текст. Технология учитывает реальные условия съемки: загрязнённый номер, блики, тень или нестандартный ракурс. Модели были обучены на больших массивах изображений, что позволило добиться точности распознавания до 99%. Данная технология также успешно применяется и при решении других задач пользователей, например, при распознавании повреждений автомобиля или надписей на фотографиях в объявлениях «Авито».

На текущем этапе обновление доступно частным продавцам при создании объявления в мобильном приложении «Авито» для Android и в мобильной версии сайта, в будущем функция будет также доступна на десктопе.

Искусственный интеллект активно применяется в различных проектах и сервисах «Авито Авто», например:



