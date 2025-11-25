CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Teamly представила масштабное обновление платформы для управления знаниями и обучением

Российская платформа Teamly представила очередное крупное обновление. Ключевые функции – поиск информации, обучение сотрудников и управление корпоративными знаниями – получили ИИ-усиление.

С развитием корпоративных ИИ-решений ценность внутренних баз знаний значительно выросла. Сотрудники теперь получают точные ответы на основе накопленного опыта компании, без изучения десятков статей. Меняется сама модель работы со знаниями: снижается порог входа в процессы, ускоряется адаптация новых специалистов. В условиях высокой скорости изменений и частой смены кадров компаниям критически важно сохранять экспертизу и быстро вводить новичков в курс дела – поэтому роль единой рабочей среды, в которой объединены знания, обучение и ИИ, становится ключевой.

В центре осеннего релиза – Teamly AI. Во-первых, это умный поиск-чат по корпоративной базе знаний: сотрудники задают интересующие их вопросы и получают точные ответы на основе документов, регламентов и инструкций компании. Во-вторых, это ИИ-ассистент для обучения, который помогает создавать курсы и тесты из материалов базы знаний и сопровождает сотрудников в процессе обучения.

В результате Teamly объединяет рабочие документы, корпоративную базу знаний, обучение, мощный ИИ, умные таблицы (no-code-базы данных) и таск-трекер в единую рабочую среду, где документы становятся основой базы знаний, база знаний – фундаментом для обучающих материалов, а данные и задачи встроены в рабочие процессы.

Teamly AI стал центральным инструментом работы со знаниями. Он формирует точные ответы на вопросы сотрудников с учётом контекста, регламентов и внутренней терминологии.

Возможности Teamly AI: работает на базе корпоративной базы знаний, исключая ответы «не по теме» и снижая риск «галлюцинаций»; поддерживает работу в изолированной инфраструктуре и соответствует требованиям корпоративной безопасности; обучается на данных компании и помогает сотрудникам быстро находить инструкции, регламенты и типовые ответы в режиме реального времени.

Новый внешний ИИ-виджет позволяет встроить интеллектуальный поиск по базе знаний в любые сайты, порталы, сервисы и системы. Это делает корпоративную информацию доступной сотрудникам и клиентам в нужной точке процесса.

Teamly обновила модуль обучения: теперь Teamly AI автоматически формирует тесты на основе материалов курса и сопровождает сотрудников в процессе обучения.

Новые возможности модуля: автоматическое создание тестов по содержанию курсов с помощью ИИ; автоматическое обновление курсов при изменении материалов в базе знаний; массовое назначение обучения на конкретного сотрудника, подразделение или группу; настройка сроков прохождения и автоматическое закрытие доступа; таймеры в тестах и ограничение количества попыток.

По данным компаний, участвовавших в тестировании, использование Teamly AI сокращает время подготовки учебных материалов более чем вдвое, а автоматизация онбординга уменьшает срок адаптации сотрудников до 40%.

До конца 2025 г. модуль будет дополнен функциями ИИ-поддержки при создании курсов на основе корпоративных знаний и загруженных документов.

Teamly предлагает удобный формат рабочих документов – проектных материалов, протоколов, спецификаций – в единой структурированной среде. Вместо разрозненных Google Docs и папок документы оформляются как веб-страницы с навигацией, поддерживают совместное редактирование и комментарии.

Документы становятся основой базы знаний, база знаний – основой обучающих материалов, а ИИ использует весь этот контекст для формирования точных ответов сотрудникам. Такая связка создаёт ценность, недоступную в отдельных разрозненных сервисах.

Теперь Teamly еще лучше подходит и для контакт-центров – обновление усиливает работу с корпоративным контентом и помогает компаниям поддерживать единые стандарты коммуникации.

Новый конструктор сценариев диалогов позволяет создавать наглядные скрипты для продаж и поддержки: шаги диалога, развилки по ответам клиента и ключевые формулировки фиксируются в одном месте.

Сценарии всегда актуальны и доступны сотрудникам в рабочем процессе, что помогает быстрее ориентироваться в разговоре, давать точные согласованные ответы и повышать качество сервиса.

Обновление уже доступно всем клиентам Teamly в облаке и On-Premise.

В декабре 2025 г. Teamly выпустит новое мобильное приложение с поддержкой корпоративного ИИ. Сотрудники смогут искать информацию, проходить обучение, работать с задачами и корпоративной базой знаний прямо со своего смартфона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл становится стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Тренды на рынке брокерских приложений: персонализация, ИИ, автоматизация

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

ИИ ускорил подачу объявлений по продаже авто благодаря определению госномера по фото

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще