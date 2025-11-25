Deckhouse Kubernetes Platform расширяет возможности хранения и управления данными

Компания «Флант» анонсировала выпуск новых компонентов Deckhouse Kubernetes Platform — Deckhouse Storage и Deckhouse Managed Services, которые открывают перед пользователями новые сценарии работы с данными. Эти решения позволяют трансформировать классические СУБД в облачные сервисы и строить отказоустойчивые распределённые хранилища c использованием архитектуры Lakehouse в единой Kubernetes-инфраструктуре.

Благодаря новой функциональности и интеграциям с ведущими вендорами, включая Yadro, пользователи Deckhouse Kubernetes Platform получают инструменты для построения хранилищ данных любого уровня сложности.

Deckhouse Storage — это набор средств автоматизации хранения, обеспечивающий управление томами в Kubernetes. Он поддерживает локальные, реплицируемые и кластерные конфигурации хранения, автоматизируя операции с дисками от создания до удаления. Решение обеспечивает низкую задержку при операциях с данными, поддерживает снапшоты и онлайн-масштабирование томов, а также позволяет мигрировать приложения без простоя.

Благодаря встроенной избыточности данные сохраняются даже при потере части физических дисков, а возможность восстановления данных при утрате управляющего слоя повышает надёжность инфраструктуры. Возможность хранить файлы, превышающие объём отдельного диска, делает систему гибкой для самых разных рабочих нагрузок. Stateful-приложения могут работать одновременно на нескольких узлах, а данные — быть доступны с любого узла кластера. Deckhouse Storage поддерживает возможности каждой интегрируемой системы хранения данных.

Deckhouse Managed Services дополняет систему хранения, предлагая облачный подход к управлению СУБД, архитектурное разделение вычислений и хранения в рамках единой инфраструктуры. Metastore становится доступным как встроенный сервис платформы, а данные можно хранить в любом кластере Deckhouse — будь то локальный или удалённый ЦОД — с гибкими правилами репликации и перемещения. Вычислительные задачи могут выполняться в любом кластере независимо от физического расположения данных.

Платформа предоставляет стандартизированные механизмы автоматизации, позволяющие интегрировать собственные дистрибутивы программного обеспечения с минимальными усилиями, а также унифицированные подходы к резервному копированию, мониторингу и управлению доступом. Поддержка охватывает как open-source-, так и enterprise-решения от вендоров PostgreSQL, Kafka, RabbitMQ, Spark, Cassandra, Redis, StarRocks, Trino, Airflow, Flink, Milvus, Cloudberry, ClickHouse и многие другие. Для ускорения внедрения доступны готовые архитектурные шаблоны под конкретные бизнес-задачи, а ИИ-агенты значительно упрощают эксплуатацию и снижают нагрузку на инженерные команды.

«Выпуская Deckhouse Storage и Managed Services, мы отвечаем на вызов рынка, который ставит перед ним новая эра работы с данными — эра ИИ. Решения Deckhouse находят применение в широком спектре бизнес-сценариев: они подходят для задач аналитики и операционных бизнес-процессов — например, кредитных конвейеров, CRM-систем, антифрод-механизмов и аналитической отчётности для BI и госорганов. Для решения задач обучения и работы моделей искусственного интеллекта платформа предоставляет широкие возможности хранения векторов и feature-данных. Новые компоненты позволяют уйти от дорогих и неэластичных bare-metal-решений к облачным архитектурам, что резко снижает затраты на хранение и упрощает эксплуатацию даже самых требовательных ИИ- и аналитических рабочих нагрузок», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».