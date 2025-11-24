CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Российские нефтяники создали цифровой сервис для анализа данных экомониторинга

В «Газпром нефти» создали первую в отрасли цифровую систему для сбора и анализа результатов всех видов экологического контроля. Инновационную разработку наряду с другими цифровыми и инженерными решениями представили на конференции «ПроГРРесс» – крупнейшем отраслевом форуме, где обсуждается развитие геологоразведки.

Как пояснили в компании, экомониторинг проводится на всех этапах – от поиска запасов до транспортировки углеводородов, чтобы оперативно отслеживать изменения окружающей среды и обеспечивать экологичность производства. Работы охватывают более 190 участков недр в 7 федеральных округах России. Специалисты регулярно отбирают и анализируют пробы воздуха, почвы, воды, донных отложений, многолетнемерзлых грунтов, а также изучают состояние флоры и фауны. Ежегодно проводится свыше 200 тысяч таких исследований.

До последнего времени учет, расшифровку и интерпретацию огромных массивов данных вели в различных программах и в ручном режиме. Новая система позволяет автоматизировать процесс и на четверть ускорить обработку результатов, а также дает возможность прогнозировать изменения окружающей среды.

«Новый цифровой сервис позволит объединить колоссальные массивы данных тысяч исследований, которые компания проводит ежегодно по всей России. Это повысит качество и скорость промышленного мониторинга и даст нам эффективный инструмент для контроля за состоянием природы и обеспечения экологичности промышленных проектов», – подчеркнул директор по геологоразведке «Газпром нефти» Юрий Масалкин.

cnews.jpeg

Компания уже использует систему в геологоразведке, а в ближайшей перспективе планирует опробовать ее при реализации строительных и добычных проектов в Волго-Уральском регионе, Восточной и Западной Сибири.

